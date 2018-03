Lias Andersson. Foto: Hockeysverige.se

Äntligen är det dags. I natt gör Lias Andersson NHL-debut för New York Rangers. Lias ställs mot Washington Capitals hemma i Madison Square Garden. Hockeysverige.se träffade en förväntansfull och glad 19-åringen på lagets morgonvärmning.

– Det här är någonting som alla barn vill göra. Så man är exalterad, det är man verkligen, säger han inför nedsläpp.

NEW YORK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det tog kanske lite längre tid än många trott. Men nu är det äntligen dags. Lias Andersson blev under söndagen uppkallad från AHL till New York Rangers. Och redan i natt gör 19-åringen NHL-debut. När pucken släpps klockan 01 i Madison Square Garden, gör svensken sitt livs första match i världens bästa liga.

– Det ska bli jättekul. Det är någonting som man har drömt om sedan man var väldigt liten. Och någonting som alla barn vill göra. Så man är exalterad, det är man verkligen, säger Lias efter lagets morgonvärmning.

Ett stort ögonblick för vem som helst. Och det är ett ögonblick han kommer att få dela med sina närmaste. Familjen finns på plats i New York för att följa Lias första skär på en NHL-is.

– Familjen kom hit igår kväll (läs söndag). Jag var ute och käkade lite middag med dem. Det är verkligen grymt kul att de är här.



Lias under JVM 2018. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

”DET ÄR KUL ATT VARA TILLBAKA”

I första matchen med Rangers ställs han mot Nicklas Bäckströms Washington Capitals. Och han är som sagt exalterad, men det gäller också att kunna förbereda sig som vanligt.

Kommer du kunna sova i eftermiddag?

– Ja det tror jag. Jag får stänga av telefonen, det plingade lite mycket på morgonen, konstaterar han med ett leende.

– Jag får stänga av den och försöka vila så gott jag kan.

Det är många som vill ha tag i Sveriges nästa NHL-stjärna. Rangers förstaval i draften har efter JVM-silvret jobbat hårt för att komma tillbaka – och gör den här dagen möjlig.

– Tiden efter JVM har ändå varit bra. Jag hade strul med en skada där och har kört min rehab rätt hårt nere i AHL med Hartford och fått bra hjälp.

– Jag har även varit här uppe i Rangers och fått bra hjälp med min axel. De har bra koll på den. Men det har varit lite jobbigt att vara skadad såklart. Men det är kul att vara tillbaka.