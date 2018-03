HockeyAllsvenskan Foto: Bildbyrån

I lördags gick Tingsryds ordförande Johan Blomsterut på Twitter och meddelade att de allsvenska klubbarna kommit överens om att begränsa antalet spelarlån från SHL till maximalt tre under en säsong. Nu kommer ligan med ett uttalande som redogör för detaljerna.

Spelarlånen mellan SHL till Hockeyallsvenskan har under säsongen varit ett hett debattämne. I lördags skrev Tingsryds ordförande Johan Blomster på Twitter att samtliga klubbar i allsvenskan nu kommit överens om att införa begränsningar.

REDOGÖR FÖR DETALJERNA

Idag går Hockeyallsvenskan själva ut på sin hemsida och redogör för detaljerna i detta. Maximalt en och samma SHL-målvakt kan lånas in till en klubb vid två tillfällen under säsongen. För utespelarna gäller att maximalt två SHL-utespelare kan lånas in vid två tillfällen under säsongen och bara en av dessa kan lånas in vid två tillfällen under säsong.

Undantag görs dock om gäller om någon allsvensk klubb vid ett och samma tillfälle får mer än en spelare uttagen till landslagsspel. Under sådana omständigheter äger klubben möjlighet att låna in ersättningsspelare från SHL-klubb som ersätter klubbens landslagsspelare nummer två och uppåt.

I uttalandet redogör de också för bakgrunden till detta beslut där bland annat dessa punkter ligger bakom.