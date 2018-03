Jesper Fast. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Han har slagit personligt poängrekord i NHL. Nu vill Jesper Fast förlänga säsongen genom att spela VM med Tre Kronor.

– Är jag hel och frisk så är jag absolut sugen på att åka, säger Fast till hockeysverige.se.

NEW YORK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under förra årets världsmästerskap i Köln anslöt två svenska spelare från New York Rangers. Och med Henrik Lundqvist och Oscar Lindberg i truppen blev det till slut VM-guld för Tre Kronor.

I årets VM ser det ut att återigen bli minst två svenskar från Rangers, som med stor sannolikhet missar Stanley Cup-slutspelet. Mika Zibanejad har berättat för hockeysverige.se att han väldigt gärna lirar årets VM-turnering i Danmark.

– Jag har redan sagt att jag är jättetaggad ifall frågan kommer och man känner sig hel och frisk.



Jesper Fast. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

”ABSOLUT SUGEN”

Zibanejad är numera Rangers förstacenter och har gjort en bra säsong. En annan som gör en väldigt fin säsong är Jesper Fast. Nässjö-sonen har på slutet fått spela i förstakedjan med just Zibanejad, och har öst in poäng. Trots att Fas varit skadad under säsongen, så har han redan satt personligt poängrekord. Efter 67 matcher står den tidigare HV-spelaren på 31 poäng.

Han är i toppform, och har även fått besök av förbundskapten Rikard Grönborg, samt andra ur landslagsledningen.

– Ja, jag har pratat med dem, säger Fast.

– Vi har sagt att vi ska snacka lite så snart säsongen är över här. Jag har aldrig spelat VM innan, så är jag bara hel och frisk så är jag absolut sugen på att åka.

Kanske kan han även i Tre Kronor bilda kedja med lagkamraten och nya lekkamraten Zibanejad. De två verkar som sagt trivas väldigt bra ihop i klubblaget.

– Mika har alla kvalitéer, både offensivt, defensiv och allting, berömmer han.

VM spelas i Danmark den 4-20 maj. Sverige lirar sina gruppspelsmatcher i Köpenhamn.