Han har haft en kämpig och skadefylld säsong. Nu står det klart att Winnipegs back Tobias Enström missar resten av NHL:s grundserie med en underkroppsskada.

Det är Winnipegs huvudcoach Paul Maurice som själv berättar att Tobias Enström kommer missa resten av grundserien. Dock förväntas han vara tillbaka lagom till det att slutspelet börjar. Enström missade nattens match mot Nashville.

Head coach Paul Maurice announces the Jets will shut down defenceman Toby Enstrom (lower body) for the rest of the regular season.

Expects Enstrom to be ready for Game 1 of post season.

