Åtta lag är alltjämt med i kampen om SM-guldet. Förra veckan drog slutspelet igång på allvar, och Hockeysverige.se går som vanligt igenom de hetaste spelarna och händelserna.

Joni Ortio, Skellefteå (4)

Frågan är om inte den finske målvaktsfantomen varit hela slutspelets MVP så här långt. Han har bara släppt in fyra mål på fyra matcher och växt ut till ett spöke för Färjestad, även om värmlänningarna ju vann igår. Kan han leda Skellefteå till ett guld?

Chad Billins, Linköping (2)

Från sin backposition toppar han faktiskt hela slutspelets poängliga. Han avgjorde den redan klassiska maratonmatchen i kvartsfinal två, och fick med sig 2+1 från den matchen. Glödhet.

Linus Hultström, Djurgården (2)

Tre mål på fyra matcher är Linus Hultströms facit under slutspelet. Han har verkligen klivit fram som Djurgårdens ledande back – precis som han ska. Har ett enormt vapen i sitt skott och ett lika bra vapen med sin speluppfattning.

Ken-André Olimb, Linköping

Bröderna Olimb har fått en stämpel på sig, att de aldrig levererar i slutspelet. Men den här gången har i alla fall den ena av dem verkligen höjt sitt spel. Det är han som leder Linköping genom slutspelet.

Joakim Lindström, Skellefteå (2)

I Karlstad är Guldhjälmenvinnaren numera känd som ”Han-som-inte-får-nämnas-vid-namn”. Joakim Lindström har gjort bort sig med två fula attacker mot Oskar Stéen, men väl på isen har han varit lika dominant som vanligt. Det räcker för att komma med här, trots hans två hjärnsläpp.

Axel Jonsson-Fjällby, Djurgården

Junioren håller på att bli en kultlirare i Djurgården. Oj, vad bra han är just nu. Han jobbar, sliter och gör läckra och viktiga mål. Axel Jonsson-Fjällby var bra redan i SHL men har höjt sig ytterligare ett par nivåer under slutspelet. Lysande bra just nu.

…snackis Joakim Lindström har tagit typ hälften av alla rubriker med sina attacker i olika former på Oskar Stéen. Han kom undan första gången – men stängdes av den andra. Även om vissa hockeybevakare uppe i Norr tycker att han är heeeeelt oskyldig var det rätt att han stängdes av för sin vårdslösa satsning.

…utbrott ”Det jag är mest besviken på är orättvist bedömda. Igen och igen och igen. Det måste finnas någon jävla rim och reson på att vi ska bli rättvist bedömda. Jag är jävla trött på det. Vi får inte med oss några utvisningar alls. Det är hakningar, det är trippingar. Ingenting. Det är inte rättvist”.

Så dundrade Peter Andersson till MrMadhawk efter Malmös förlust i match tre. Resultatet? Malmö fick två powerplay efter en minut och ett tredje efter drygt fem i gårdagens match mot Frölunda.

…maktdemonstration Brynäs var på väg mot en ny skräll på hemmaplan mot guldfavoriten Växjö. Då slog smålänningarna till med tre mål på fem minuter, vände 2-3 till 5-3, och tog ett enormt steg mot semifinal.

…attack Moras starke man Peter Hermodsson sågade Mattias Karlin, och framför allt Mikael Johansson, totalt.

”Han drog med sig Karlin åt fel håll. Jag har aldrig sett något slappare när det gäller arbetsmoral – men samtidigt världens skönaste att gå ut och ta en öl med. De kan mycket hockey, men vad spelar det för roll när du inte lär ut det”, sade han bland annat.