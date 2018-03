James Reimer. Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports IBL

Florida Panthers eller New Jersey Devils? Bara ett av lagen lär ta sig till Stanley Cup-slutspel. I natt tog sig Panthers ett steg närmare Devils i vad som ser ut att bli en olidligt spännande duell om den sista slutspelsplatsen.

Florida Panthers gjorde vad som förväntades av dem. Genom att besegra New York Islanders med 3–0 i natt – och därmed döda deras hopp om att ta sig till slutspel – spetsade man ytterligare till kampen om den sista slutspelsplatsen i Eastern Conference.

Panthers är fortfarande utanför slutspel, men ligger nu bara en poäng bakom New Jersey Devils och har dessutom en match mindre spelad än sin konkurrent.

– Man njuter av varje dag nu när det är meningsfull hockey, säger Panthers målvakt James Reimer till nhl.com efter att ha stoppat 32 skott och hållit säsongens fjärde nolla.

– Vi är i slutet av mars, början av april här. Det är det som är kul. Vi är mitt inne i det och måste förbereda oss som professionella, men i slutändan är det när du är avslappnad och har kul som saker och ting går din väg.

Panthers har svarat för en imponerande uppryckning efter en riktigt medioker start på säsongen. På lagets 27 senaste matcher har man 20 vinster. Det har gett dem förutsättningarna för att ta den sista slutspelsplatsen i Eastern Conference – och kanske få möta rivalerna Tampa Bay Lightning i den första rundan av slutspelet. Om så blir fallet är det första gången i NHL-historien som de båda NHL-lagen från Florida möts i slutspelssammanhang.

MÖTER BOSTON BRUINS TRE GÅNGER

Men om det ska bli verklighet måste Panthers fortsätta att vinna. Och det är inget enkelt spelschema man har framför sig. Närmast väntar Toronto Maple Leafs på bortais natten mot torsdag. Därefter ska man möta Ottawa Senators natten därpå och Boston Bruins på söndag kväll. Nästa veckan har man fyra hemmamatcher mot Carolina Hurricanes, Nashville Predators, Boston och Buffalo Sabres innan man avslutar grundserien med ännu en bortamatch mot Boston.

New Jersey Devils har hemmamatcher mot Carolina, Pittsburgh Penguins och New York Islanders den här veckan innan man avslutar med att möta Montréal Canadiens, New York Rangers, Toronto Maple Leafs och Washington Capitals under sista veckan av grundserien.

N Y Islanders – Florida 0–3 (0–1, 0–2, 0–0)

Florida: Keith Yandle (8), Nick Bjugstad (18), Jevgenij Dadonov (24).