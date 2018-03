Foto: Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

Den första nollan i kvartsfinalen mellan Frölunda och Malmö kom på tisdagkvällen. Och det var inhopparen Jonas Gunnarsson som fick den stora äran. En ära han vill dela med sina skickligt försvarande kollegor.

– Vi har väldigt stor tillit till systemet och till varandra och då brukar det se ut så här, säger målvakten efter 4-0-vinsten i Scandinavium.

Mycket kring Malmös framfart i kvartsfinalen mot Frölunda har handlat om målvaktspel och försvar. Så även i kväll. När den femte rundan var över hade Malmökeepern Jonas Gunnarsson räddat 34 av 34 skott från hemmalaget.

– Det är klart det är skönt, när vi inte släpper in några mål är det ganska stor chans att vi vinner så det är klart det känns bra.

Matchen var precis så jämn och tajt som de första fyra varit. Men Malmö fick in två mentalt viktiga mål i slutminuterna av den första perioden, något som gästerna kunde spela vidare på under resten av matchen.

– Frölunda hade väl mer och mer puck ju längre in i matchen de kom, men jag tycker vi försvarar oss väldigt bra. I tredje har de väldigt mycket puck men jag tycker vi håller dem bra på utsidan och stänger igen bra på slutet. Så det kändes aldrig riktigt farligt på slutet. Det var en fantastisk krigarinsats.

Har ni gjort något speciellt för att matcha ert försvarsspel just mot Frölunda?

– Nej, men det är klart att vi tränar mycket försvar också och nu känner det som att vi litar väldigt mycket på varandra. Vi har jobbat ihop hela säsongen med det här. Vi har väldigt stor tillit till systemet och till varandra och då brukar det se ut så här. Vi känner oss väldigt trygga med det.

Jonas Gunnarsson kom in i kvartsfinalserien efter två matcher. Oscar Alsenfelt blev sjuk och den snart 26-årige Eksjösonen tog plats mellan stolparna. Men han kände varken press eller höga förväntningar utifrån.

– Jag fick reda på att jag skulle spela dagen innan, så det var som vilken uppladdning som helst. Jag har spelat hockeymatcher tidigare, förvisso inte så mycket i slutspel, men det är samma sport där ute. Så jag gjorde exakt samma sak som jag brukar göra när jag ska spela. Det är det enda jag kan påverka och jag tycker det känns bra.

Tre spelade matcher, två vinster och en förlust. Hur betygsätter du din prestation under kvartsfinalserien?

– Svårt att sätta en siffra på det men det är klart jag är nöjd med min egen prestation. Framför allt var det kul att komma in och spela igen, och det har varit mycket folk på läktarna både i Malmö och här. Det är riktigt roliga matcher att spela. Så jag är nöjd. Sen är det ganska tacksamt att komma in och stå med det försvaret vi har.

Alsenfelt är tillbaka i träning, men du är väl sugen på att fortsätta om du får förtroendet?

– Ja, det är klart jag är sugen. Sedan får vi se vad de säger imorgon. Just nu lägger jag ingen värdering i det utan vi brukar alltid få reda på det dagen innan match. Ikväll blir det bara att vila och ta det lugnt på bussen och så börjar vi om imorgon igen.

Hur förbereder man sig mentalt för den anstormning som vi väl ändå får tro att Frölunda vill komma med?

– Ni har vi lite senare samling imorgon så att man får sova ut lite. Och det handlar väl bara om att vila och ställa om skallen egentligen. Att slipa på vissa detaljer, kanske kortare träning på isen. Men mycket vila, äta, dricka. Det är det enda egentligen. Vila skallen för att vara redo på torsdag igen.

Hur hade det varit att avgöra redan på torsdag på hemmaplan?

– Det är klart att det hade varit fantastiskt fint inför vår hemmapublik. Sedan ska vi inte ta ut någonting i förskott. Det är först till fyra som gäller. Men det är klart att det hade varit speciellt att avgöra inför hemmafansen och kunna ge dem det.