JUBLET! Lias Andersson firade sitt första NHL-mål inför mamma Jessica, pappa Niklas och lillebror Noah på läktaren. Foto: Adam Hunger-USA TODAY Sports & Skärmklipp NBC

Förlust mot Washington Capitals i NHL-debuten. Men leendet på Lias Anderssons läppar ville inte försvinna. Det blev nämligen mål i första matchen med New York Rangers – till familjen på läktarens stora glädje.

– Det var inget man kunde drömma om, säger Lias Andersson efter 2–4-förlusten.

Det var efter JVM för närmare tre månader sedan som det blev klart att Lias Andersson skulle stanna i Nordamerika i stället för att åka hem och avsluta säsongen i Frölunda. Efter 24 matcher och 14 poäng i New York Rangers farmarlag Hartford Wolf Pack i AHL kom slutligen beskedet i förra veckan: ”du är uppkallad”.

I natt begick 19-åringen från Kungälv sin NHL-debut – och som han gjorde det. New York Rangers förlorade visserligen med 2–4 mot Washington Capitals hemma i Madison Square Garden efter en mardrömsstart med fyra insläppta mål i första perioden. Men när Rangers fick ordning på sitt spel kom det: Lias Anderssons första NHL-mål.

Med knappt sju minuter kvar av den andra perioden fick han en passning från Jimmy Vesey bakom kassen. Den svenska JVM-kaptenen sköt ett direktskott som lamslog Philipp Grubauer i gästernas kasse.

– Det var inget man kunnat drömma om, men det var som Mika (Zibanejad) sa: ”nu är det ur huvudet och bara att fortsätta spela”, berättar Lias Andersson efter matchen.

FAMILJEJUBEL PÅ LÄKTAREN

På läktaren satt pappa Niklas, mamma Jessica och lillebror Noah och jublade. Inte minst Jessica Andersson såg överväldigad ut av glädje när sonens första NHL-mål var ett faktum.

– Det var kul att de fick vara här och se mig spela och göra mål, det var en extra bonus, säger Lias Andersson glatt.

Lias Andersson draftades av New York Rangers som sjunde spelare förra sommaren. Han var och nosade på NHL-spel redan i höstas, men då valde Rangers slutligen att låna ut honom till Frölunda. Inför nästa säsong förväntas han ta en ordinarie plats i ett lag som bygger om satsar ungt i hopp om att kunna studsa tillbaka och bli att räkna med igen. Lias tror att erfarenheterna han får av de matcher han får spela i slutet av grundserien kommer att hjälpa honom inför hösten.

– Det är jätteviktigt, det gör att man går in med ett bättre självförtroende nästa säsong och känner sig mer redo. Just att få spela på högsta nivå man kan spela på, det är ju här man vill vara och det gör att man är lite mer redo till nästa år, säger han.

– Det är lite lättare att ge sig ut i löparspåret efter ett par NHL-matcher, det är det verkligen.

NHL-debuten räknar han också som det största som skett i karriären.

– Jag fick spela SM-final hemma i Sverige förra året och det var också sjukt stort, men det här måste ändå ta priset på min lista.

MÅL NUMMER 45 FÖR ”OVIE”

Washington sköt tre mål på sina sex första skott i matchen och fick Rangers startande, ryske målvakt Aleksandar Georgijev utbytt till förmån för Ondrej Pavelec efter knappt nio minuters spel.

Nicklas Bäckström fortsatte sin fina poängform med två nya assist. Det ger honom 17 poäng (4+13) på tolv matcher i mars månad. Totalt går han mot en av sina poängmässigt sett sämre NHL-säsonger, men är nu uppe i 63 poäng (19+44) på 75 matcher.

Aleksandr Ovetjkin sköt sitt ligaledande 45:e mål för säsongen i matchen.

N Y Rangers – Washington 2–4 (0–4, 0–1, 0–1)

N Y Rangers: Lias Andersson (1), Mats Zuccarello (16).

Washington: T.J. Oshie (17) (NIcklas Bäckström), Matt Niskanen (7), Aleksandr Ovetjkin (45) (Bäckström), Jevgenij Kuznetsov (24).