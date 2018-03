KHK vann den andra raka matchen i kvalet mot Timrå. Foto: Bildbyrån

Karlskrona har kopplat ett järngrepp om SHL-platsen. I kväll kom andra raka segern i matchserien mot Timrå efter 1-0 i Sundsvall. Men i tredje perioden sköt KHK NOLL skott.

— Det är inte alls okej, säger Johan Holmqvist efter segern.

Den jämnheten som präglade spelet i första mötet mellan Karlskrona och Timrå var pånyttfött även i andra matchen uppe i Sundsvall.

Hemmalaget hade mycket vilja i sig, men gästerna var kompakta i försvarszonen. Matchen hade hunnit komma halvvägs innan det första målet kom i NHK Arena. Joachim Rohdin gav SHL-laget det viktiga förstamålet när han påpassligt roffade åt sig pucken efter att Timrå strulat till det precis vid egen blålinje.

— De slarvade lite där, så jag lyckades fiska upp den. Det var skönt att se den gå in, sade Joachim Rohdin om sitt mål till C More.

”HONKEN” STORSPELADE

Det bjöds fortsättningsvis inte på några friska målchanser, utan spelet var trevande. Trots att KHK sköt noll (!) skott så lyckades SHL-laget knipa andra raka segern. Timrå vann skotten totalt sett med 22-11, men förlorade ändå.

Man lyckades aldrig få hål på Johan ”Honken” Holmqvist – som storspelade.

— Det är inte okej det här. Vi kommer inte upp i nivå, säger han till C More efter matchen.

— Man så klart inte bli besviken när vi vinner, det är en sjukt viktig seger.

Nu vänder serien tillbaka till Karlskrona för tredje matchen.