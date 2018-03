Calle Ridderwall vill jubla fler gånger den här säsongen. Foto: Bildbyrån

De har vunnit 16 SM-guld men det var längesedan Djurgården vann sist. Närmare bestämt 17 år sedan. Men nu kanske det kan vara dags igen då klubben är vidare till SM-semifinal för första gången på åtta år.

2010 var senaste gången Djurgården tog sig förbi kvartsfinalspelet. Då slutade det i en förlorad SM-final, men samtidigt framtidstro. En framtidstro som visade sig vara falsk då klubben två år senare åkte ur SHL.

GRUNDSERIEN ÖVER FÖRVÄNTAN

Men nu, trots alla experttips inför säsongen, kan något stort vara på gång igen.

— Jag tycker det har varit en bra säsong hittills, helt klart, berättar lagkaptenen Calle Ridderwall i en intervju med SHL:s hemsida och fortsätter:

— Grundserien var över all förväntan utifrån, i varje fall om man ser till vad vi var rankade att komma av alla experter och vad de kallas. Inifrån gruppen och från omklädningsrummet är vi också väldigt nöjda, vi har vetat hela tiden att vi är ett bättre lag än vad många andra har trott.

Lagkaptenen tycker inte på något vis att det är oförtjänt att hans lag är framme bland de fyra främsta i landet efter att de slagit ut Linköping med 4-1 i matcher i kvartsfinalserien.

— Jag tycker att vi har förtjänat att ta oss till toppen, det är ingen slump. Redan från starten av säsongen har vi varit ett lag som spelat så pass bra att vi ska vara i toppen och slåss framåt slutet.

VILL GÅ LÄNGRE

Men självklart är de inte nöjda med bara semifinal.

— Det börjar med semifinalen som kommer, men vi vill ju helst gå längre såklart. Vi har varit ett tufft lag att möta och har egentligen inte haft någon längre svacka om man ser till hela säsongen. Vi har varit konsekventa och det är en av anledningarna till att vi är i semi nu.

2001 var senaste gången Djurgården vann SM-guld och Calle Ridderwall, som gjorde fyra poäng på kvartsfinalseriens fem matcher, har receptet klart för hur man ska gå tillväga för att nå så stor framgång som möjligt 17 år senare.

— Jag tycker vi ska fortsätta lita på vår spelidé och fortsätta ha fokus, att ha kvar fokuset in i omklädningsrummet och inte dras med i processen runt omkring. Om alla gör det de gjort under hela säsongen och det de gjorde under kvartsfinalen. Om alla ser till att de individuellt maxar sin prestation, då är vi ett oerhört tufft lag att slå i en bäst av sjuserie.