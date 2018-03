REDO FÖR KAMP. Madelene Haug Hansen och hennes Linköping ställs mot Luleå i SM-finalen. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

I kväll inleds finalserien mellan Linköping och Luleå. Det är alltså två helt nya finallag jämfört med förra säsongen då Djurgården slog HV71 med 2–0 i matcher. Trots det är det favoritlagen till att gå till en final som möts, ettan Luleå och tvåan Linköping.

Norska landslagsspelaren Madelen Haug Hansen kom till Linköping inför säsongen 2012/13 från Sparta. Hon har redan två SM-guld från 2014 och 2015 hemma i bokhyllan. Nu siktar hon på ett tredje guld efter det att, som hon tycker själv, LHC gjort en väldigt fin säsong.

– Jag tycker att vi egentligen har gjort det bra genom hela säsongen. Nu missade jag lite av första delen så jag kommer inte ihåg så mycket av den. Sedan tycker jag att vi har kommit ihop bra som en grupp och känns väldigt starka samtidigt som vi blivit tajtare och tajtare under säsongen, berättar Haug Hansen för hockeysverige.se och fortsätter med att berätta om just styrkan i gruppen:

– Vi har väldigt många olika erfarenheter, från olika länder, internationella turneringar, collegespelare och så vidare. Vi kan lära av varandra oavsett vart man har varit innan. Vi har flera olika bakgrunder i laget. Det tycker jag är väldigt positivt och en styrka.



Foto: Ronnie Rönnkvist

VIKTIGA FÖRSTÄRKNINGAR FRÅN MODO

Linköping stärkte upp truppen ordentligt inför säsongen. Bland annat knöt sportchefen Kim Martin Hasson upp fyra unga spelare i form Ebba Berglund (Modo), Moa Wernblom (Modo), Emma Murén (Brynäs) och Lara Stalder (University of Minnesota-Duluth).

– De här tjejerna du nämner, i första hand då Modo-tjejerna, kom hit med en väldigt bra arbetsmoral. Det blev ett nytt tryck i gruppen med tanke på det sätt dom tränade. Dessutom jobbar bägge två väldigt hårt. Murén är väldigt skicklig i sitt spel.

– Sedan har vi Stalder. Hon är en av världens bästa spelare och tillför mycket på så sett. Allihop har kommit väldigt snabbt in gruppen.

Är det Emma Murén som sjunger i bussen på väg till bortamatcherna?

– Lite då och då faktiskt (skratt). Kanske inte så jätteofta på väg till matcher, men vi har fått höra en del och hon är duktig.

Ny tränare för säsongen är Madeleine Östling som hämtades ner till Linköping från Brynäs.

– Hon är jättebra och allt har redan från början var väldigt positivt. Nu spelade jag inte matcher i början, men jag märkte på tjejerna att dom tyckte om henne som tränare och hur hon coachade under matcherna.

– Jag kände att då jag skulle göra mig redo efter min axeloperation för att spela att jag fick stödet. När jag började spela igen fick jag lite självförtroende av att jag fick besked om att jag skulle spela som jag gjort innan och att jag fick ta den tid jag behövde för att komma tillbaka. Om det inte skulle kännas bra direkt fanns hela tiden ändå chansen att komma tillbaka och det här kändes jättebra.

TUFFAST MÖJLIGA MOTSTÅND

Har du utvecklats mycket som hockeyspelare under hennes ledning?

– Ja, det tycker jag. Samtidigt blir jag äldre och äldre i själva gruppen eftersom det hela tiden kommer in yngre tjejer. Det kommer lite naturligt att jag försöker hjälpa till lite extra då det kommer in nya tjejer, ta ännu mer ansvar än vad jag gjorde för nåra år sedan.

– Sedan ställer jag lite andra krav på mig själv, att jag borde leverera, men jag har aldrig känt någon press från ledningen. Samtidigt vill jag alltid göra det bättre än vad jag har gjort innan så jag är inte nöjd ännu.

I kväll väntar tuffast tänkbara motstånd i form av Luleå och Madelen Haug Hansen ser många styrkor hos hennes Linköping som ska göra att man rubbar seriesegrarna.

– Vi har en otroligt stark målvakt, vilket jag ser som vår största styrka gentemot Luleå. Florence (Schelling) har varit otroligt bra under slutspelet också och toppat formen ännu mer. Sedan tycker jag, precis som jag sa tidigare, att vi har kommit hop bra som en grupp och att vi vunnit dom här avgörande matcherna mot AIK och Modo.

– Det visar på att vi klarar av dom här tuffa situationerna men även den här pressen. Exempelvis att vi vann mot AIK, en match som vi borde och måste vinna. Samma sak var det egentligen mot Modo. De får en straffvinst och får energi av det efter att ha utjämnat till 1–1 i matcher. Trots det kommer vi ut ännu starkare i nästa match och spelar en ännu bättre hockey. Det känns som vi har spelat lite tuffare matcher än Luleå i slutspelet och det kan vi ha lite nytta av också.



Karvinen, Hiirikoski och Wakefield. Foto: Bildbyrån

MÅSTE FÅ STOPP Å STJÄRNORNA

Vad fruktar du mest av Luleå?

– Luleå har en massa vassa namn på pappret. Jag tror att det blir viktigt för oss att ligga tajt och nära dom så att inte deras tjejer får dom här stora ytorna som dom vill ha, för då är Luleå otroligt duktiga.

Ser du någon enskild spelare i Luleå som ni måste se upp extra med?

– Det är egentligen svårt att peka ut en spelare i det laget, men (Jennifer) Wakefield, (Michelle) Karvinen, (Jenni) Hiirikoski… Det är svårt att välja ut bara en av dom. Alla tre är otroligt duktiga.

Vad hoppas du av inramningen i kväll?

– Jag hoppas så många som möjligt från Linköping sluter upp, hjälper oss och blir den sjätte spelaren. Det går alltid lite bättre när det är mycket folk på läktaren och man känner det här stödet.

Matchen sänds i SVT2 med start 18.30.