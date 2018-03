Per Ljusteräng. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin

Markus Åkerblom ersatte Magnus Sundquist, men valde att tacka nej till en fortsättning i Tingsryd. I stället har klubben nu hittat i en ny tränare i Per Ljusteräng, senast i Kallinge-Ronneby.

– Han passar perfekt in med sin tydlighet, säger Tingsryds sportchef Tomas Bergstrand till smp.se om den nye tränaren.

Tingsryd hade en turbulent säsong som slutade med att man undvek negativt kval via en seger över Modo i den avslutande omgången av Hockeyallsvenskan. Detta med Markus Åkerblom i båset efter att denne ersatt sparkade Magnus Sundquist.

Men Åkerblom blir inte kvar i klubben. Han tackade nej till en fortsättning. I stället satsar Tingsryd nu på Per Ljusteräng, 50. Masen, med rötterna i Säter, kommer närmast från Kallinge-Ronneby där han varit tränare sedan 2013.

– Jag är väldigt glad över att få Per Ljusteräng hit till Tingsryd. Det är en dedikerad och otroligt professionell tränare som vill mycket, kräver mycket och är van vid att jobba med små medel. Han passar perfekt in med sin tydlighet, säger Tingsryds sportchef Tomas Bergstrand till smp.se.

Den före detta SHL-backen har coachat Södertälje och Borås i Hockeyallsvenskan och varit assisterande coach i AIK i SHL tidigare, men har till stora merparten hört hemma i Hockeyettan.