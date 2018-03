Den 28 april vet vi vem som får välja först i sommarens NHL-draft och därmed högst troligt lägga beslag på Rasmus Dahlin. Idag presenterade NHL oddsen på draftlotteriet som hålls i Toronto 28 april.

Alla lag som missar Stanley Cup-slutspelet har chans att kamma hem lotteriet som hålls i Toronto den 28 april. Men givet är att ju sämre du placerat dig i ligan när grundserien är slut, desto större chans att få välja som nummer ett.

Idag offentliggjorde NHL hur oddsen på lottningen fördelas och som ni kan se på bilden i tweeten nedan så har oddsen förändrats en del sedan förra årets lottning där New Jersey drog det längsta strået.

The NHL Draft Lottery odds are here!

(The fact that a team who missed the playoffs by a point has even a one percent chance at the top pick overall is never not going to be baffling) pic.twitter.com/l6ud09gCLk

— Greg Wyshynski (@wyshynski) March 28, 2018