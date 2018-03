Nicklas Bäckström. Foto: All Over Press

Nicklas Bäckström har visat upp kanonform under mars. I natt stod han för sin 18:e och 19:e poäng under månaden när han med två assist ledde sitt Washington Capitals till en 3-2-suddenseger mot New York Rangers.

Bäckström må vara påväg mot en av sina poängmässigt sämsta säsonger i NHL-karriären. Just nu står 30-åringen på 65 vilket är hans lägsta notering under en full säsong sedan 2010-11. Men han glömmer nog gärna det som varit efter hur han presterat för sitt Capitals under årets tredje månad.

Svensken har nämligen varit stekhet och i natt stod han för två nya assist vilket betydde hans 19:e poäng på sina 13 senaste matcher, åtta av dem har kommit i hans senaste tre. Han serverade först Andre Burakovsky som satte 1-1 med sitt tionde mål för säsongen och hittade sedan fram till Lars Eller som satte 2-2.

Det gjorde att matchen gick till förlängning där Yevgeni Kuznetsov kunde avgöra för Capitals som därmed tog ett jättekliv mot slutspel. Hade det inte varit för Philadelphia Flyers 2-1-seger mot Colorado Avalanche hade platsen säkrats.

NY POÄNG FRÅN LIAS ANDERSSON

I Rangers gjorde Lias Andersson sin andra NHL-match, och nog gick det bra även den här kvällen. Andersson, som gjorde mål i sin debut senast, stod för sin första målgivande passning i ligan när han hittade fram till Ryan Spooner som med ett rappt avslut gav Rangers ledningen med 2-1 efter halva den tredje perioden.

Andersson har därmed två poäng på hittills två NHL-framträdanden.

WASHINGTON CAPITALS – NEW YORK RANGERS 3-2 (1-1, 0-0, 1-1, 1-0)

Capitals: Andre Burakovsky (10) (Nicklas Bäckström), Lars Eller (18) (Bäckström), Kuznetsov (25)

Rangers: Kevin Hayes (22), Ryan Spooner (12) (Lias Andersson)