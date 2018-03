Johan Olofssons 4-1 säkrade Malmös semifinalplats Foto: Bildbyrån

Malmö Redhawks är klara för sin andra raka SM-semifinal. Efter ännu en superinledning i Malmö Arena lyckades Redhawks vinna matchen mot Frölunda med 4-2 och kvartsfinalserien med samma siffror. Nu väntar Växjö Lakers i nästa runda.

Malmö (Hockeysverige.se)

En nästintill fullsatt arena fick uppleva en snarlik matchinledning som den i match fyra. Nämligen med två snabba Malmö-mål. Innan första perioden var 5:30 gammal hade Malmö tagit tillvara på två numerära överlägen. 1-0 kom i fem-mot-tre efter 4:51 efter att Max Görtz snyggt lirat fram Erik Forsell som från nära håll kunde raka in pucken bakom Johan Gustafsson. Bara 40 sekunder senare kom 2-0 då Frederik Storm skickade in pucken bakom Frölunda-keepern, även det från slottet.

Hemmalaget kontrollerade därefter handlingarna och hade bud på både 3- och 4-0 innan ett powerplay tog Frölunda in i matchen med drygt sju minuter kvar. Men pucken ville inte in för gästerna trots att Victor Olofsson träffade stolpen och Simon Hjalmarsson missade öppet mål. Istället stod sig 2-0 in i pausvilan.

Drömstart även i andra

Knappt hade publiken hunnit sätta sig till den andra perioden innan de fick måljubla igen. Efter bara 1:10 fick Malmö ett två-mot-ett-läge. Niklas Arell tog första skottet och Axel Wemmenborn följde upp på returen.

Malmö hade 3-0 och efter tre minuter tog Roger Rönnberg Time Out.

Den gav viss effekt. Frölunda vaskade fram ett par chanser och ett powerplay, men hemmamålvakten Jonas Gunnarsson höll emot. Malmö tog sedan också en time out, efter att Frölunda lyckats hålla i sitt momentum efter det numerära överläget.

Därefter jämnades matchbilden ut, även om det var Frölunda som skapade något fler chanser. Och visst skulle de till slut få hål på Gunnarsson. Med 1.27 kvar fick skyttekungen Victor Olofsson pucken i den vänstra tekningscirkeln och snärtade in 3-1-reduceringen bakom Malmö-målvakten.

Höll undan i tredje

Kanske fanns det viss oro i Malmö inför sista, eftersom Frölunda vänt två matcher tidigare under matchserien. Men efter att Johan Olofsson friställdes från offensiv blålinje, fintat Johan Gustafsson i sidled och lättat pucken retfullt mellan benen fram till 4-1 efter 6:50 var matchen var avgjord.

Frölunda reducerade till 4-2 genom Max Friberg efter 11:53, men det här var inte Frölundas kväll och säsongen fick ett snöpligt slut för göteborgarna och för Rasmus Dahlin som förmodligen spelade sin sista match i Frölunda-tröjan innan det kommande NHL-äventyret.

För Malmö fortsätter säsongen. De är framme vid sin andra raka semifinal och får i den möta Växjö Lakers, laget de slog ut från kvartsfinal förra året.