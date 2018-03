Foto: Bildbyrån

Att säga att slutspelsserien mellan Färjestad och Skellefteå var grinig vore en underdrift. Att säga att den har varit direkt ful är något närmre sanningen.

Men inte om man frågar spelarna.

– Jag tycker att vi har hanterat det bra, menar han. Det är väl ni i media som har gjort en ganska stor grej av det och spunnit på det lite, säger Skellefteås lagkapten Pontus Petterström till hockeysverige.se.

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Färjestad hade, för en kort stund, Skellefteå i sitt grepp i den sjätte kvartsfinalen. Men hemmalaget slog aldrig av på takten och i den tredje perioden orkade gästerna inte stå emot anstormningen längre.

Men det är inte Skellefteås två mål på 50 sekunder som vi tar med oss från den här matchen. Det är inte Joni Ortios och Lars Haugens målvaktsduell vi minns från matchserien. Det är tacklingarna.

Alla kan storyn vid det här laget. Skellefteås Joakim Lindström stängdes av efter en andra ful tackling i matchserien. Den tacklingen var, till synes, ”blindside” på Färjestads Oskar Steen och renderade fem matchers avstängning.

Under torsdagens sjätte kvartsfinal, där Skellefteå till slut stod som segrare (5–2), bjöds publiken ånyo på två matchstraff. Och det är just tacklingarna som, tyvärr, blir det bestående minnet från matchserien.

– Jag blir så jävla energilös när jag ser den där tacklingen som Morgan Ellis delar ut, dundrade C Mores expert Sanny Lindström i sändningen efter att Ellis fått matchens andra matchstraff.

Möjligen bedövade av segerns sötma tog ändå Skellefteå-spelarna det hela med ro. Backen Mike Kostka valde sina ord väl innan han slutligen kommenterade det hela:

– Det är svåra situationer att bedöma, vissa av dom. Ibland är det svårt att avgöra om det är axel mot axel eller om den tar i huvudet. Det gör att man är lite på tårna, man vet att det kommer att smälla därute, menade han. Det är slutspel och det går snabbare. Men naturligtvis vill man inte se någon bli skadad av en sådan tackling. Varken medspelare eller motspelare. Ingen går ut för att skada någon därute.

I en så pass intensiv serie som den här har det varit svårt att behålla lugnet, säger Kostka:

– Den största utmaningen är att inte låta känslorna ta överhanden. Publiken går i taket och då gäller det att behålla lugnet. Inte bara från match till match. Det gäller att fokusera på rätt saker hela tiden.

Även målvakten Joni Ortio var inne på den linjen:

– Visst, det händer saker. Men det gäller att inte låta det ta överhanden. Allt handlar om att fokusera på rätt saker.

Skellefteås lagkapten Pontus Petterström menar att det kanske inte har varit så farligt som den mediala vinkeln vill visa:

– Jag tycker att vi har hanterat det bra, menar han. Det är väl ni i media som har gjort en ganska stor grej av det och spunnit på det lite. Visst, det är en del fula grejer. Men jag tycker väl att det blir lite väl uppförstorat ibland. Självklart ska man ta upp när det sker fula grejer, men jag kan tycka att det andra som händer på isen blir överskuggat.

Två nya matchstraff i vad som blev den avgörande kvartsfinalen sätter punkt för en intensiv matchserie. Om Disciplinnämnden kommer att gräva i ärendena återstår att se.

Överskuggat eller inte. Tacklingarna är det man vi tar med oss från den här kvartsfinalen. Färjestad har gått på sommarlov. För Skellefteå gäller det att slicka såren.

På tisdag väntar nästa utmaning, när man tar sig an Djurgården i den första semifinalen.