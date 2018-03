Jimmie Ericsson (vänster). Joakim Lindström och Oskar Steen (höger). Foto: Bildbyrån

Skellefteå hade 3-0 i matcher mot FBK i kvartsfinalen. Sedan kom beskedet att Joakim Lindström blivit avstängd under resten av serien. Efter det har Skellefteå förlorat två raka matcher. Slump?

– Vi kan vinna mot Färjestad även utan ”Jocke”, säger Jimmie Ericsson till hockeysverige.se.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det svänger i hockey. Inte minst i kvartsfinalserien mellan Skellefteå AIK och Färjestad BK. SAIK gick först upp till en ledning med 3–0 i matcher. Många trodde att serien i princip var avgjord.

Men då förändrades förutsättningarna. Joakim Lindström, framröstad till SHL:s mest värdefulla spelare den här säsongen, blev avstängd. Det var efter en tackling på Oskar Steen i match nummer tre som 33-åringen fick en avstängning motsvarande fem matcher. Navet i Skellefteås så framgångsrika förstakedja får alltså inte spela mer i kvartsfinalen.

Och två matcher senare står det i stället 3–2 i matchserien. FBK har tagit två raka segrar. Inget lag i historien har tappat 3–0 till förlust 3–4. Så hur ska Skellefteå vända på den negativa trenden?

– Vi behöver inte vända på någonting, konstaterar Skellefteås rutinerade forward Jimmie Ericsson.

– Vi leder fortfarande med 3–2 i matcher. Det kanske inte var så många som trodde att vi skulle ”svepa” Färjestad i kvartsfinalen. De har ändå kommit några mål före oss i tabellen. Att det skulle bli jämt var det ganska många som var övertygade om att det skulle bli. Och nu är det jämt. Vi tog de tre första och de har nu tagit två.



Joakim (vänster) och Jimmie.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

”HAN ÄR FRAMRÖSTAD TILL LIGANS BÄSTA”

Joakim Lindström har som sagt inte kunnat spela de två senaste. Vad har det haft för betydelse?

– Vi har haft några spelare borta. Absolut. Inte bara ”Jocke”. Men det är som det är. Vi har bra spelare i övrigt och vi får spela med det vi har och vinna med det vi har helt enkelt. Det är klart att Jocke är en bra spelare. Han är framröstad till ligans bästa. Så det är en bra spelare som vi har blivit av med, men vi är ett bra lag ändå. Jag tror och hoppas att vi kan knipa nästa seger.

Men resultaten talar som sagt sitt tydliga språk. Utan Lindström har det som sagt blivit två raka förluster.

– Ja, men då kan jag räkna upp två andra matcher mot Färjestad när han inte var med som vi har vunnit. Vi kan vinna mot Färjestad även utan ”Jocke”.

Jimmie Ericsson, med två SM-guld på meritlistan, får helt enkelt ladda om inför kvällens match. Och kvartsfinal nummer sex spelas i Skellefteå Kraft Arena.

– Jag ser verkligen fram emot att få komma hem igen och få försöka avgöra hemma inför en skön publik. Även om publiken här (i Karlstad) var skön, så är vår publik ännu skönare. Jag gissar på att det blir fullt drag. Bjuder vi på energi så kommer vi att få många gånger den energin tillbaka av North Power och alla i arenan.

BORTDÖMDA MÅLET: ”ANTAR ATT DE TAR RÄTT BESLUT”

Jimmie Ericsson ger även sin syn på Pär Lindholms bortdömda 2–2-mål i kvartsfinal fem. Ett mål som dömdes bort på grund av Ericssons förarbete.

– Pucken ligger fri framför målvakten och då försöker jag att i andraläget trycka pucken mot det andra benskyddet så att den ska studsa in i mål. Sedan får jag två killar på mig och försöker egentligen bara vara stark så att jag inte ramlar över keepern. Jag drar med mig dem och tydligen så har jag haft pucken under min skridsko hela tiden. Den trillar ut till (Oscar) Möller som passar över och Lindholm lägger in den i tomt mål.

– Det blir videogranskning och då är förklaringen att någon gång under tiden så har jag sparkat loss den (pucken) från blockering. Så någon gång har den varit blockerad. Jag vet inte riktigt vad som gäller, och det vet kanske inte så många andra heller. Men vi har ändå ett gäng heltidsanställda, både domare och de som sitter i videorum och diverse. Så jag antar att de tar rätt beslut.



Färjestads Michael Lindqvist.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

”JAG TROR ATT DE SAKNAR SIN BÄSTA SPELARE”

Skellefteå har alltså förlorat förlorat Joakim Lindström för resten av kvartsfinalen. Färjestad har å sin sida fått tillbaka en av sina bästa spelare. Michael Lindqvist, lagets skyttekung i grundserien var tillbaka i kvartsfinal fem. Och efter nästan nio veckors frånvaro gjorde han både mål och assist igen.

– Jag tror att de saknar sin bästa spelare, så det är bara positivt för oss, säger Lindqvist om Lindströms frånvaro hos motståndarna.

Och han tror sig såklart veta varför FBK kvitterar matchserien till 3–3.

– Vi har en positiv trend och har spelat bättre och bättre. Senaste gjorde vi vår bästa match i den här serien, även om jag tycker att matchen innan det också var väldigt bra.