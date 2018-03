Josh Ho-Sang. Foto: Chris Seward/Raleigh News & Observer/TNS

Josh Ho-Sang är återigen i händelsernas centrum. Nu går han till en mindre attack mot New York Islanders klubbledning.

– De framställde det som att allt var mitt fel och det gillade jag inte, säger han till The Athletic.

För att bara ha spelat 43 matcher i NHL har Josh Ho-Sang haft en synnerligen rubrikintensiv ishockeykarriär. Redan innan han draftades var han ifrågasatt och sedd som kontroversiell då han ansågs vara självisk. Sen gick han ut och sågade det kanadensiska förbundet för att de aldrig bjöd in honom för att försöka slå sig in i JVM. I september 2015 skickades Ho-Sang ned till juniorligan för att ha kommit för sent till ett träningsläger. När han väl NHL-debuterade fick han kritik för att han bar nummer 66, som är så tätt förknippat med Mairo Lemieux. Och till sist kritiserade han media för att försöka locka John Tavares till Toronto. Josh Ho-Sang har sannerligen hunnit med en del.

Nu är det återigen dags för den 22-årige kanadensaren att hamna i rampljuset. Men den här gången är det han som sågar sin egen klubb, New York Islanders. Efter att förra säsongen ha fått spela 21 matcher i NHL räknade de allra flesta med att han skulle vara ordinarie i Islanders den här säsongen, men redan i slutet av oktober skickades han ned till AHL för första gången. Totalt har han stannat på 22 matcher i NHL.

”DET ÄR FRUSTRERANDE FÖR MIG”

Den behandlingen har upprört det forna jättelöftet.

– Jag skickade sned för att jag var för dålig i defensiven, men hur många mål har de inte släppt in den här säsongen? Jag spelade bara 22 matcher där uppe den här säsongen. Det är inte mitt fel. De framställde det som att allt var mitt fel och det gillade jag inte, säger han till The Athletic.

Ho-Sang spekulerar i om hans stökiga förflutna gjort det lättare för andra att lägga skulden på honom.

– Jag har saker jag behöver jobba med. Mitt spel är långt ifrån perfekt. Det kan förbättras hela tiden. Men jag tycker att vissa saker var oberättigade. Jag förstår att jag har en historia och att den kanske är en faktor. Jag vet inte. Men det är frustrerande för mig.

VALDES I FÖRSTARUNDAN

Ho-Sang fick ihop tolv poäng på 22 NHL-matcher den här säsongen, och har 26 poäng på 41 matcher i AHL. Han har ett år kvar på sitt kontrakt med New York Islanders. Frågan är dock hur intresserade de egentligen är av att behålla honom efter den här säsongen och den fräna kritiken mot klubbledningen. Han själv verkar dock inte vara främmande för att stanna.

– Om du ska skicka ned mig på grund av min defensive skulle det vara trevligt om andra hölls som ansvariga. Det är allt, säger han dock.

Josh Ho-Sang draftades som nummer 28 i 2014 års draft.