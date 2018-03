MORA-JUBEL. Alexander Hilmerson lyfte sitt lag till 2-1 i matcher i direktkvalet mot Leksand. Foto: Bildbyrån

Jason Akeson petades inför det tredje kvalmötet med Leksand. I stället tog Alexander Hilmerson hans plats. Då blev hemmasonen målskytt direkt och ledde sitt Mora till en 2-0-seger.

MORA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det hade dukats upp till en riktig påskfest i Jalas Arena på långfredagen när Mora suktade efter revansch från Leksands 5-2-kross senast lagen möttes i arenan.

Och likväl på isen som läktaren var det en ordentlig kamp. Matchen hade utvecklats till ett ställningskrig där inget av lagen hade lyckats få pucken in i nät.

Leksand vann skotten med 8-5 i den första perioden och hade ett knappt spelövertag. Men Mora började äta sig in i matchen mer och mer. Så sent som 12.13 in i den andra perioden bröts måltorkan.

Alexander Hilmerson skickade in ledningsmålet efter att snabbskrinnaren Matt Bailey serverat honom. Leksand, som inte lyckades få upp sin effektivitet i numerärt överläge, var satta under press och behövde momentum. Det var Hilmersons första match i det här kvalspelet. Lyckad debut med andra ord.

LUFTEN GICK UR LEKSAND

I stället för att bortalaget skulle gripa tag i kommandot var det Mora som spelade kontrollerat och kändes i stora drag stabila. Och när Emil Aronsson passade på att ge hemmalaget en 2-0-ledning var känslan att luften gått ur LIF.

Mora höll ut och har nu skaffat sig ett lite mer trivsamt utgångsläge till fortsättningen. Man har 2-1 i matcher och den fjärde matchen spelas i Leksand på söndag kväll.