MORASONEN SLOG TILL DIREKT. Alexander Hilmerson nätade i sin comeback efter skadan i direktkvalet. Foto: Bildbyrån

Han hade varit borta från spel i över en månad. I kväll gjorde Alexander Hilmerson comeback för sitt Mora. Direkt gjorde han mål och blev tungan på vågen i 2-0-segern mot Leksand i Jalas Arena.

— Det finns ingen tid att fundera just nu, det är några matcher kvar och det gäller att kräma ur allt som finns kvar, berättar han för hockeysverige.se.

MORA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det tredje mötet mellan Mora och Leksand slutade med vinst för de förstnämnda. Efter en 2-5-förlust på hemmaplan i det första mötet i matchserien så har de vänt det hela till sin fördel.

Segersiffrorna skrevs 2-0 efter att Alexander Hilmerson gjort ett av lagets mål. Den Morafostrade forwarden hade inte spelat på en månad men kastades, trots detta, rätt in i laget då han tog Jason Akesons plats.

— Ja, det var skönt att komma in i hetluften i en sådan här match direkt. Nu är det bara hockey och vila som gäller hela tiden. Jag tycker att vi gör en helt okej hemmamatch idag, säger han till hockeysverige.se efter matchen.

— Jag fick bara höra att jag skulle få spela och då är det bara att ta den uppgiften man får. Det är konkurrens om platserna hela tiden och så har det inte varit i den här klubben på ett bra tag och det pushar allihopa. Man måste prestera max varje träning och match, och det ser jag som en väldigt bra sak.

Du fick ju näta direkt också..

— Ja, det var skönt (skratt). Det var bra jobb av (Matt) Bailey på kanten som skrinnade snabbt och kunde lägga in pucken till mig. Sedan hade vi inte så mycket mer, utan spelet var väldigt fram och tillbaka.

Matchen hade varit jämn och innehöll inga mål fram tills att Hilmerson, 12.13 in i den andra perioden prickade in målet. Det gjorde att Mora bröt dödläget.

— I en sådan här match är det så pass viktigt att få det första målet. Vi har haft det svårt tidigare under säsongen att resa oss när vi får första målet mot oss.

”GÄLLER ATT KRÄMA UR ALLT SOM FINNS”

För 27-åringen har det handlat om rehab, men vilket skada det varit vill han inte gå in på. Men Hilmerson menar att det blev lite som en chock att komma in i en så pass viktig match – direkt.

— Jag har inte kunnat träna så mycket. Det har mest blivit träning under den senaste veckan som har varit. Jag tyckte att jag hade bra form på träningarna, men när jag kom ut i match var det en liten annan grej. Det finns ingen tid att fundera just nu, det är några matcher kvar och det gäller att kräma ur allt som finns kvar.

I de två första mötena återfanns han på läktarposition och kunde in sin lugna miljö sansat studera motståndarnas spel. Han menar att det var tillfälligheter som gav Leksand segern i måndags.

— Förra hemmamatchen tyckte jag att vi gjorde det bra, även fast vi förlorade. Senaste matchen i Leksand var en ganska jämn match. Idag var det också jämnt, därför var det skönt att få det första målet. Vi kunde gå lite på det. Det är mycket krig där ute och inte så mycket spelsystem.

Du visste lite vad som väntade ute på isen?

— Ja, det gäller att åka mycket skridskor med dem (Leksand). Sedan kliver en av deras backar av, och då får vi lite självförtroende och kan köra på lite ännu mer.

Alexander Hilmerson jublar efter sitt 1-0-mål. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

”VI VILL SPELA FYSISKT OCH TRYCKA NED DEM”

Det har skett en stor förändring i Moras spel i jämförelse med just den första matchen. Hilmerson anser att det var rytmen av att inte ha spelat på ett tag som gjorde att de förlorade.

— Jag satt och kollade på den första matchen och jag tycker att vi pumpar ner dem bra. Vi hade inte spelat matcher på flera veckor och de var inne i matchtempot. Jag tyckte att de fick med sig flytmål och kunde bygga vidare på det. Vi hade massa powerplay som vi inte utnyttjade. Jag tycker att vi har rest oss bra efter det och gjort två bra matcher.

Nu vänder matchserien tillbaka till Leksand. Hur ska ni knipa segern där?

— Jag tycker att vi ska spela som idag och i den senaste bortamatchen. Vi forecheckade bra och väntade inte på att de skulle göra det. Vi försöker spela fysiskt och trycka ner dem och det gav resultat i slutet på matchen. Vi har haft det lite tufft på bortaplan, men den där matchen tyckte jag var ett steg framåt.

Får man extra tryck i kroppen när det är sådant bra stöd från läktarhåll?

— Jo, precis. Men man tänker inte så mycket på det när man väl är där ute. Det är klart att de här matcherna är de roligaste jag har spelat under tiden jag har varit här. Oftast brukar det inte gå så bra för att man är överladdad och håller sig inte till spelplanen.