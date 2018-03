Robin Lehner tvingades utgå i nattens förlust mot Detroit. Även hans målvaktskollega, landsmannen Linus Ullmark, är på skadelistan för Buffalo Sabres.

Efter två perioder mot Detroit utgick Buffalos Robin Lehner inatt med en skada. Nu ikväll meddelar Buffalos coach Phil Housley att det rör sig om en underkroppsskada på 26-åringen som nu tvingas till vila.

Men det ska handla om ”dag för dag” och torde alltså inte vara något av allvarligare karaktär för målvakten som för bara några dagar sedan öppnade upp för VM-spel för Sverige i en intervju med hockeysverige.se.

Även Linus Ullmark är satt på skadelistan och det är en ren försiktighetsåtgärd menar Housley.

