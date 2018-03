Daniel Bertov. Foto: Bildbyrån

Han har varit en av Leksands backar under säsongen. Därför är det ett tungt bakslag för Leksand att Daniel Bertov tvingades utgå i den andra perioden i direktkvalet mot Mora.

Det var i den andra perioden i den tredje matchen mellan Mora och Leksand i direktkvalet till SHL som Leksands back Daniel Bertov linkade av med vad som föreföll vara en fotskada.

Till den tredje perioden, som just nu pågår, kom inte 25-åringen till spel rapporterade C More. Istället tog Olle Alsing hans plats i laguppställningen.