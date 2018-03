Flera NHL-klubbar visade intresse, men i slutändan stod det mellan Los Angeles Kings, Detroit Red Wings och San José Sharks. Det blev de förstnämnda sm vann dragkampen om den amerikanske VM-backen Daniel Brickley.

Han snittade en poäng per match i NCAA i fjol och svarade för 35 poäng på 40 matcher för Minnesota State University (Mankato) under den här säsongen. Daniel Brickley, VM-spelare för USA i Köln i fjol, var en den amerikanska collegehockeyns mest eftertraktade free agents.

Rapporter har gjort gällande att NHL-klubbar stått i kö för att övertyga 23-åringen om att skriva på för dem. I går gjorde Brickley slutligen sitt val. Den odraftade backen valde i slutändan mellan anbud från Los Angeles Kings, Detroit Red Wings och San José Sharks. Det blev Kings som drog det längsta strået.

Den i Utah födde Brickley kommer att presenteras på en presskonferens från sitt hem i Salt Lake City under fredagen. Kontraktet han undertecknat löper över två år, skriver TSN.

Daniel Brickley svarade för 20 mål och 77 poäng på 107 collegematcher.

The LA Kings have agreed to terms with UFA defenseman Daniel Brickley 😎

He will be introduced tomorrow at a press conference in Salt Lake City.

Details to follow. pic.twitter.com/OE79yycX5m

— LA Kings (@LAKings) March 29, 2018