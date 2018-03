Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

Ännu en gång hamnade Färjestad i underläge – ännu en gång vände de det till seger. På långfredagen kunde värmlänningarna titulera sig svenska U16-mästare efter att ha besegrat Frölunda med 7–5 i en rafflande final.

I semifinalen mot Djurgården hamnade de i underläge 0–4 i första perioden efter att supertalangen Alexander Holtz skjutit fyra raka mål. Därefter vände Färjestad på steken och vann med hela 9–4.

I finalen mot Frölunda hamnade värmlänningarna också i underläge. Inför tredje perioden hade Frölunda gått fram till 5–4, men tre obesvarade mål i den tredje akten gjorde att FBK kunde lägga beslag på U16-SM-guldet.

Bakom vinsten stod radarparet Samuel Eriksson och Linus Lööf. Duon stod för varsitt hattrick i finalen, men det var ändå Johan Ekberg som sköt segermålet fram till 6–5 knappt fem minuter in i slutperioden.

I bronsmatchen besegrade Linköping Djurgården med 5–3.

PRISADE SOM U16:s BÄSTA SPELARE

I samband med finalen prisades också säsongens bästa spelare i U16-serien av avgående förbundskaptenen för Team 16, Tobias Pehrsson, och hans efterträdare Anders Lundberg:

Bäste målvakt:

Sebastian Trygg, Djurgårdens IF

”Sebastian har under hela säsongen tagit steg för steg i sin individuella utveckling. Han har spelat i U16-serien och växt till en ledande spelare för sitt lag. Sebastian har varit en stark bidragande orsak till Djurgårdens framfart i USM-slutspelet. Han ger sitt lag chansen att vinna varje match, genom sitt sätt att tävla. Han har bidragit med trygghet för laget och med det gjort laget Djurgårdens IF bättre. Det blir spännande att följa Sebastian fortsatta resa, att utvecklas varje dag och ta nya kliv.”

Bäste back:

Leo Lööf, Färjestads BK

”Leo har under hela säsongen presterat på en väldigt hög nivå i Färjestad. Ett ständigt hot i det offensiva spelet, där hans spelskicklighet lyser. Leo har producerat 30 poäng på 22 matcher. Men Leo är också väldigt stabil och rejäl i det defensiva spelet. Leo har visat under säsongen att han vill göra skillnad för sitt lag varje gång han kliver ut på isen. Leo tävlar på ett föredömligt sätt och utmanar sig själv i alla lägen, vilket bådar för en väldigt ljus framtid, det blir spännande att följa hans resa.”



Bäste forward:

Theodor Niederbach, KB65 HK

”Theodor Niederbach har under säsongen spelat i laget KB65 från Ångermanland. Theodor var en ledande spelare i Ångermanland under TV-pucken och ledde laget till Final. Han valde att spela hela säsongen i U16-serien, där han utvecklats i lugn och ro. I U16 Elit, grundserien, gjorde han hela 73 poäng på 24 spelade matcher. Theodor var även en ledande spelare in i USM-slutspelet för U16, där han bidrog med tolv poäng på sex spelade matcher. Men framförallt bidrog han med ett hårt jobb, stort hjärta, spel både offensivt och defensivt. En spelare som leder genom att agera och visa med handling. Theodor har en stor potential, som kommer bli spännande att följa in i framtiden.”