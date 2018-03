NHL-timmen firar påsk med att släppa en färsk podcast. I det 203:e avsnittet tittar man närmare på William Karlssons oväntade väg till 40 NHL-mål under sin första säsong med Vegas Golden Knights. En målsuccé som till viss del kan hänvis

Flera NHL-klubbar visade intresse, men i slutändan stod det mellan Los Angeles Kings, Detroit Red Wings och San José Sharks. Det blev de förstnämnda sm vann dragkampen om den amerikanske VM-backen Daniel Brickley. Han snittade en poäng per ma

Den tuffa bataljen mellan New Jersey Devils och Florida Panthers om den sista slutspelsplatsen i öst rasar vidare. I natt drabbades bägge lagen av bakslag i form av övertidsförluster mot Pittsburgh Penguins respektive Ottawa Senators. – Det va

Anton Forsberg gick sönder på uppvärmningen och debutanten Collin Delia försvann i den tredje perioden. Det tvingade Chicago Blackhawks att göra något så drastiskt som att kasta in en 36-årig amatör mellan stolparna. – Jag jobbar som rev

Fyra svenskar har nominerats till Bill Masterton Trophy. Det namn som sticker ut mest är Adam Larsson. Adam Larsson har gått igenom ett helvete, för att tala klarspråk, den senaste tiden. Det var under ett besök hos Adam som pappan Robert ov

Josh Ho-Sang är återigen i händelsernas centrum. Nu går han till en mindre attack mot New York Islanders klubbledning. - De framställde det som att allt var mitt fel och det gillade jag inte, säger han till The Athletic. För att bara ha s

Nicklas Bäckström har visat upp kanonform under mars. I natt stod han för sin 18:e och 19:e poäng under månaden när han med två assist ledde sitt Washington Capitals till en 3-2-suddenseger mot New York Rangers. Bäckström må vara påv