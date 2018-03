EN SAGOLIK DEBUT. Revisorn Scott Foster NHL-debuterade vid 36 års ålder. Foto: Dennis Wierzbicki-USA TODAY Sports

Anton Forsberg gick sönder på uppvärmningen och debutanten Collin Delia försvann i den tredje perioden. Det tvingade Chicago Blackhawks att göra något så drastiskt som att kasta in en 36-årig amatör mellan stolparna.

– Jag jobbar som revisor på dagarna, så för några timmar sedan satt jag framför min dator på kontoret, skrattade Scott Foster efter sin osannolika NHL-debut i Chicagos 6–2-seger över Winnipeg Jets.

Det är inte helt ovanligt att NHL-klubbar tvingas byta om amatörmålvakter på grund av omständigheter de inte kan råda över. Det kan handla om plötsliga skador, barnafödsel eller reservmålvakter som helt enkelt inte hinner fram från AHL i tid för match. Däremot är det extremt ovanligt att den typen av nödlösningsmålvakter faktiskt får spela.

I natt skedde ett undantag då Chicago Blackhawks hamnade i en synnerligen prekär situation under mötet med Winnipeg Jets. För efter att Anton Forsberg tvingats kasta in handduken redan under uppvärmningen hade Blackhawks inget annat val än att kalla in sin speciella nödlösningsmålvakt Scott Foster för att backa upp NHL-debutanten Collin Delia.

Det stannade inte där. Knappt sex minuter in i den tredje perioden skadade sig Delia så illa att han inte kunde fortsätta. Det gav Scott Foster den unika möjligheten att NHL-debutera – vid 36 års ålder. Inte illa för en målvakt som egentligen avslutade sin karriär efter fyra säsongers collegehockey på Western Michigan University för tolv år sedan.

– Jag jobbar som revisor om dagarna. Så för några timmar sedan satt jag framför min dator på kontoret och nu står jag framför er och har just spelat NHL-hockey i 14 minuter, sade en förbluffad Scott Foster till den samlade mediakåren i Chicago efter Blackhawks 6–2-seger mot Jets.

– Vem hade kunnat ana det här? Man har kämpat på i korpen och så helt plötsligt får man sin chans.

”JAG FICK EN BLACKOUT”

Foster gjorde det mesta av sin möjlighet, stoppade sju skott och höll faktiskt nollan under de dryga 14 minuter som hans NHL-karriär varade i. För publiken i United Center var amatörens oväntade inhopp en oväntad strimma av solsken under en säsong som mest innehållit mörker. De var heller inte sena att hylla sin nyfunna hjälte genom att skandera hans namn. Efteråt utsågs han till matchens första stjärna.

– Den första chocken kom när jag skulle byta om. Sedan tror jag att jag fick en blackout efter det, skrattar Foster.

Det oväntade målvaktsinhoppet stal rampljuset från backen Brent Seabrook som gjorde sin 1 000:e NHL-match för Blackhawks. Veteranen hade ingenting emot det.

– Killarna sa att när han satte sig i omklädningsrummet var han lugn som en filbunke. Sedan klev han ut och räddade ett par puckar och jag kände: ”Fasen, den här killen ser rätt bra ut”, konstaterade Seabrook.

Det fanns fler som hade anledning att trivas på isen i natt. Victor Ejdsell registrerade sin första NHL-poäng i sin andra match med Blackhawks. Han plockade upp en assist på Alex DeBrincats avslutande 6–2-mål. Erik Gustafsson hade 1+1 från sin backposition medan omtalade debutanten Dylan Sikura svarade för två assist efter att ha anslutit från Northeastern University, i NCAA där han har tillbringat de senaste fyra säsonger.

Chicago – Winnipeg 6–2 (2–0, 3–2, 1–0)

Chicago: Tomas Jurco 2 (6) (Erik Gustafsson), Patrick Kane (27), Brandon Saad (18), Erik Gustafsson (4), Alex DeBrincat (27) (Victor Ejdsell).

Winnipeg: Bryan Little (16), Mark Scheifele (23).