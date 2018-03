Han är svensk hockeys största framtidsnamn och spås en lysande hockeyframtid. Men nu låter medieuppgifter från Nordamerika berätta att vi inte kommer få se Rasmus Dahlin i VM i Danmark senare i år.

Igår slogs hans Frölunda ut ur SM-slutspelet av Malmö. Men säsongen är inte slut bara för det för Rasmus Dahlin. 17-åringen lär troligtvis spela U18-VM i Ryssland nästa månad.

Dahlin fanns med i Rikard Grönborgs OS-trupp i februari och många spekulerar i om han inte lär komma med i VM-truppen också. Nu kommer dock medieuppgifter från Nordamerika som tyder på att så inte blir fallet.

Det är TSN- och NBC-kommentatorn Gord Miller som twittrar ut uppgifterna. Uppgifter som han ska ha fått från representanter från landslaget som just nu är i Nordamerika för att scouta spelare.

Based on the conversations I had with Swedish team officials who were scouting players in North America, Dahlin will play in the U18s, is less likely to play in the World Championship. https://t.co/AVhwiP55zG

— Gord Miller (@GMillerTSN) March 30, 2018