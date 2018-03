SVENSKA MÄSTARE. Djurgården bärgade J18-guldet säsongen 2017/18. Foto: Bildbyrån/KG Z Fougstedt

2008 vann Djurgårdens J18-lag SM-guld med spelare som Jacob Josefson, Marcus Krüger och Gabriel Landeskog i laget. Tio år senare bärgade man ett nytt J18-guld efter en finalseger, 3–1, mot de regerande mästarna Modo i finalen.

Djurgården har en fin historia av starka juniorlag, men just på J18-nivån var det ett tag sedan klubben kunde titulera sig svenska mästare senast. Närmare bestämt tio år, för att vara exakt.

Säsongen 2007/08 vann Djurgårdens J18-verksamhet senast SM-guld med ett lag som innehöll flera blivande NHL-spelare, inte minst en då 15-årig Gabriel Landeskog. Årets upplaga av Djurgården J18 innehåller också en hel del spännande namn. Inte minst jättelöftet Alexander Holtz, 16, som har vräkt in mål hela säsongen.

HOLTZ PRISAD FÖR SIN SÄSONG

I 3–1-segern mot Modo i dagens final i Nyköping var det andra spelare som levererade för Djurgården. Oscar Bjerselius, 17, och Albin Grewe, 17, hade del i alla tre målen. Bjerselius med 1+2 och Grewe med tre assist.

Djurgården fick även mål och assist från Anton Larsson samt ett mål från Rasmus Kahilainen medan målvakten Olof Lindbom stoppade 27 av 28 skott.

Modos enda mål svarade Simon Andersson för.

Efter matchen prisades säsongens bästa J18-spelare av Team 17:s förbundskapten Magnus Hävelid:

Bäste målvakt: Jesper Eliasson, IF Troja/Ljungby

”Jesper har lett sitt lag och är en av de målvakter som spelat flest matcher under säsongen. Han har vunnit drygt 80 procent av de matcher han har spelat. Genom ett stort och välförtjänt förtroende har Jesper utvecklats mycket under säsongen. Hans spel karaktäriseras av bra blick och stort tålamod, vilket ger honom bra balans och att han sällan blir satt ur spel. Han utstrålar ett lugn och skapar sig hela tiden goda förutsättningar att stoppa pucken. Under säsongen har Jesper samlat på sig erfarenhet och trygghet som han har kunnat ta med sig från nivå till nivå och han har även fått möjlighet att visa att han kan prestera i U18-landslaget.”

Bäste back: Ludvig Hedström, Djurgårdens IF

”En fantastisk lagspelare och pådrivare, både i Djurgårdens IF och U17-landslaget, som alltid gör sitt bästa oavsett match eller träning. Har utmärkta +27 i plus/minusstatistiken efter årets J18 Elit höst och J18-Allsvenskan Norra. En pålitlig back som har en väldigt hög lägsta nivå. Han spelar med väldigt bra omdöme, är otroligt stark runt eget mål och offrar sig alltid med att täcka skott, oavsett kroppsdel, om det behövs. Väldigt ödmjuk och lyhörd för att lära sig nya saker.”

Bäste forward: Alexander Holtz, Djurgården IF

”Alexander har, trots sin yngre ålder (född 2002), varit en mycket tongivande spelare för Djurgårdens IF fina prestationer under hela säsongen. Han har mäktat med imponerande 74 poäng på 30 matcher under J18 Elit höst och J18-Allsvenskan Norra. Han utmärks av en fantastisk målinstinkt, lurigt skott och bra spelförståelse. Han har en unik förmåga att finna lediga ytor kring motståndarnas mål och kan med små aviga finter få iväg snabba avslut mot målvakten. Han är även en laglojal spelare med en positiv attityd som kan spela fysiskt, väldigt stark med puck i man-manspelet och orädd att gå in i trafik framför motståndarnas mål.”