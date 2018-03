NU ÅKER DEN PÅ! Eeli Tolvanen är redo för NHL-debut för Nashville Predators. Foto: David Banks-USA TODAY Sports

Oavsett var han har spelat den här säsongen har Eeli Tolvanen överträffat förväntningarna. Nu återstår det att se om han kan göra det i NHL också. I helgen förväntas han göra debut för Nashville Predators.

– Den här killen verkar trotsa oddsen vad det än handlar om, säger general managern David Poile.

När Eeli Tolvanen rasade genom draften förra sommaren och valdes först som 30:e spelare var ingen speciellt förvånad. Visst, finländaren hade varit rankad betydligt högre under säsongens gång, men frågetecknen för hans skridskoåkning hade blivit så stora att flera lag valde att passa på honom.

Det gjorde däremot inte Nashville Predators. De plockade 18-åringen som 30:e spelare, näst sist i första rundan. Nio månader senare framstår det som en stöld – utan att Tolvanen ens har debuterat i ligan ännu.

– Vi blev rätt förvånade när han ramlade rakt i knäet på oss, konstaterade Predators general manager David Poile tidigare i veckan när det stod klart att Tolvanen skulle anl’nda till Nashville.

Sedan draften i Chicago på midsommarafton i fjol har Eeli Tolvanen inte gjort annat än att visa alla klubbar som valde bort honom vilket enormt misstag de har gjort. Som 18-åring satte han nytt mål- och poängrekord för en U19-spelare i KHL (19 mål och 36 poäng på 49 matcher), snittade en poäng per match under JVM i Buffalo och gjorde nio poäng på fem matcher under OS i Sydkorea.

KAN NHL-DEBUTERA I NATT

Efter sex mål på elva slutspelsmatcher i KHL åkte hans Jokerit slutligen ut ur Gagarin Cup efter en tuff serie mot CSKA Moskva. Slutsignalen hann inte mycket mer än ljuda efter den sjätte matchen i den serien innan Tolvanen satt på ett plan till Nashville, där han omgående skrev på ett treårigt rookieavtal med Stanley Cup-favoriten Predators. Nu i påskhelgen tyder allt på att ynglingen kommer att begå NHL-debut. Kanske så tidigt som i nattens hemmamöte med Buffalo Sabres.

Förväntningarna är stora på den finske tonåringen, men David Poile är inte orolig. Dels för att Tolvanen inte behöver känna någon större press att producera i NHL:s poängmässigt sett starkaste lag, dels för att Tolvanen inte gjort annat än att överträffa förväntningar den här säsongen.

– 99 procent av gångerna är det en stor omställning för någon att slå sig in i den här ligan. Den här killen verkar dock trotsa oddsen vad det än handlar om, säger han till The Tennessean.

HAR TVÅ SÄSONGER I USA BAKOM SIG

Om Tolvanen skulle leverera så pass bra att han lyckas ta en ordinarie plats i laget inför slutspelet är det bara en bonus, menar Poile.

– Från mitt håll ser jag det här som att vi breddar laget inför slutspelet. Det kan verkligen hjälpa oss i slutet av grundserien och slutspelet. Men jag vet helt säkert att det här framför allt kommer att bli väldigt viktigt för framtiden.

Omställningen till livet i USA bör inte heller vålla problem för vänsterforwarden. Han gjorde två säsonger i den amerikanska juniorligan USHL innan han flyttade hem till Finland för att representera Jokerit. Den händelserika säsongen har också bidragit till att göra honom anpassningsbar.

– Jag har spelat för många olika lag den här säsongen, så det är ett enkelt byte för mug det här. Det är inte första gången jag spelar i ett nytt lag. Jag tror att OS var en bra erfarenhet. Det var många tidigare NHL-spelare där. Jag tror det hjälpte mig en hel del, säger han till The Tennessean.

Den närmaste veckan får vi se exakt hur mycket det har hjälpt honom.