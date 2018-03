Streckstriden i Western Conference blev ännu tajtare i natt. Inte minst tack vare ett svenskt övertidsmål. Rickard Rakells vackra avgörande i mötet med Los Angeles Kings gav Anaheim Ducks två välbehövliga poäng.

Fyra lag slåss om tre slutspelsplatser i Western Conference inför den avslutande veckan av NHL:s grundserie. Det är tillika fyra lag som har placerat sig i ett spann om två poängs skillnad efter nattens resultat, som tajtade till situationen ytterligare.

Mitt i dramat fanns en svensk hjälte. Rickard Rakell sköt säsongens 32:a mål när han avgjorde för Anaheim Ducks i förlängningen av nattens derby mot Los Angeles Kings. Det var bara 19 sekunder kvar att spela när 24-åringen tog in pucken i anfallszonen, använde backen Alec Martinez som screen och överlistade målvakten Jonathan Quick med ett handledsskott från den högra tekningscirkeln.

Målet innebar seger med 2–1 och att Ducks passerade St. Louis Blues och gick upp på den första wild card-platsen med fyra matcher kvar att spela.

That's a special goal from a special player.@RickyRakell93 saved his absolute best for this @EASportsNHL #NHL18 overtime winner! #LetsGoDucks pic.twitter.com/lw8bOTnevB

— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) March 31, 2018