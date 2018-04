Torontos svenska back Calle Rosén hade en bra natt i Marlies. Samtidigt skadade sig Maple Leafs Travis Dermott skadad och nu måste den platsen fyllas.

Calle Rosén stod för ett mål och en assist inatt när Toronto Marlies på bortaplan mot Manitoba. Samtidigt skadade sig Maple Leafs back Travis Dermott när han täckte ett skott från Travis Dermott.

Kanske öppnar detta för att formstarke Rosén nu får ännu en chans i NHL. 24-åringen har sedan tidigare den här säsongen fyra framträdanden i Maple Leafs.

Calle Rosen scores to put the Marlies all square at 3-3 in the second period pic.twitter.com/gMdnWOFXfd

— Jeff Veillette (@JeffVeillette) March 31, 2018