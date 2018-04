John Tavares. Foto: Getty Images

Kanada kan få en finfin förstärkning till VM i Danmark senare i år. Mycket tyder på att New York Islanders John Tavares kan tänka sig spel i turneringen.

För en tid sedan kunde hockeysverige.se berätta att Edmontons superstjärna Connor McDavid spelar VM senare i år. Martin Brodeur och Sean Burke ingår i landslagsledningen och enligt Sportsnets Nick Kypreos ska Brodeur sträckt ut en hand åt John Tavares håll för att förmå New York Islanders stjärncenter att spela VM.

— Tavares stängde inte ner det med en gång, vilket är ganska anmärkningsvärt i sig självt när han vet att han blir free agent i sommar. Han har redan haft en stor skada i internationell hockey, 2014 i OS i Sochi där det kostade honom resten av säsongen, sa Kypreos under i lördagens Hockey Night in Canada.

DUBBLA JVM-GULD

New York Islanders missar slutspelet för andra säsongen i rad och 27-årige Tavares skulle naturligtvis bli ett tillskott av rang till Kanadas trupp. Han har tidigare representerat Kanada vid flera tillfällen under sin karriär. Som junior vann han dubbla JVM-guld och 2016 var han med att vinna World Cup för sitt land.

Tavares, som är förmodligen är den kommande sommarens mest uppmärksammade free agent om han inte skriver nytt med Islanders innan dess, skadade sig under OS i Sochi och missade resten av den säsongen. Han låg vid tillfället trea i NHL:s poängliga med 66 poäng på 59 matcher.