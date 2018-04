Det var i slutet av januari som New Jerseys Marcus Johansson sänktes av en armbågstackling från Brad Marchand och sedan dess har inte svensken spelat. Men nu meddelar Devils att 27-åringen är redo för match igen.

Det var den 23 januari som Marcus Johansson sänktes av Boston Bruins forward Brad Marchand. Marchand stängdes av fem matcher för överfallet. I början av mars var Johansson, vars hjärnskakning var den andra för säsongen, tillbaka på is.

I mitten av förra månaden berättade Marcus Johansson för hockeysverige.se att han gör framsteg och nu idag idag låter New Jersey Devils meddela att 27-åringen är borttagen från skadelistan och därmed redo för match igen. Ikväll möter Devils Montreal.

Johansson har hunnit med att spela 29 matcher den här säsongen och gjort 14 poäng sedan han trejdades från Washington i somras.

We're getting our MoJo back! The #NJDevils have activated F @mjohansson90 off injured reserve. https://t.co/Y29WYwiv9h

— New Jersey Devils (@NJDevils) April 1, 2018