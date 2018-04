I oktober sköts 58 människor ihjäl i staden. Inatt hedrade Vegas Golden Knights offren genom att pensionera tröjnummer 58.

Vegas har stått för en remarkabel första säsong i NHL. Men den började fruktansvärt för den nya klubben i staden när en vettvilling den 1 oktober sköt ihjäl 58 människor på Las Vegas strip. Inatt hissade klubben en banner till taket med 58 stjärnor, samtidigt meddelade de att nummer 58 pensioneras av klubben och aldrig kommer användas.

Precis som i hemmapremiären lystes isen upp av de 58 offrens namn under nattens ceremoni innan bannern hissades upp till taket av T-Mobile Arena.

Just like the home opener, the names of the 58 individuals whose lives were taken on One October are lit up on the ice

Tonight and every night, we honor and remember you pic.twitter.com/GPq6KZLT9j

