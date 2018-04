Christian "Spöket" Engstrand. Foto: Bildbyrån

Leksand är i rejäl brygga i direktkvalet till SHL. Idag kunde Mora vinna med 1-2 i Tegera Arena och därmed skaffa sig en ledning med 3-1 i matcher. Stor matchvinnare blev Christian Engstrand som räddade 38 skott.

Leksand vann skotten med 18-6 i den första perioden. Men Mora vann målen med 0-1. Det kom med närmare halva perioden spelad när Mathias Bromé styrde in ett skott från Steven Seigo med skridskon. Det krävdes videogranskning, men till slut bedömda domarna att målet skulle godkännas.

Leksand dominerade stort i den första perioden och det såg målskytten Bromé som ett problem.

– Vi får gå in och steppa upp. Jag tycker vi är bra fram till målet men tar de över, berättade han för C More i den första pausen.

Av alla de chanser Leksand hade stod Austin Madaisky för den bästa när han med öppet mål prickade stolpen innan pucken på sin väg in i mål räddades av Mora-målvakten Christian Engstrands benskydd.

– Den måste in, konstaterade backen.

I inledningen av den andra perioden kom ännu en kalldusch för Leksand när Patrick McNally och Jesper Ollas strulade med pucken efter att Tex Williamsson gjort en fantastisk räddning i momentet innan. Det bar sig inte bättre än att pucken åkte in i mål. Andrew Rowe krediterades som målskytt.

– Vi får en jättekäftsmäll med målet i början av den andra perioden, sa Leksands tränare Leif Carlsson och sa också att han hade ändrat om i formationerna för att få mer energi i den tredje perioden.

Med lite mindre än sex minuter kvar fick Leksand slutligen hål på en storspelande Christian Engstrand när Martin Karlsson överlistade honom.

Men Mora kunde håla undan. Mycket tack vare Christian Engstrand.

— Det var svettigt, speciellt i första. Vi är lite ängsliga och vågar inte hålla i pucken. Vår offervilja att täcka skott, det är grymt, sa målvakten efter matchen.