Det är två fantastiska sagor. Dels William Karlssons målproduktion, men också nykomlingslagets Vegas Golden Knights succéartade första NHL-säsong. Inatt vann de igen efter ett drömmål av Karlsson i 3-2-segern mot San José.

Shea Theodore gav Vegas ledningen tidigt i matchen när han framspelad av William Karlsson överlistade Martin Jones i Sharks kasse. San José kvitterade några minuter senare genom Joe Pavelski men i inledningen av den andra perioden återtog Oscar Lindberg ledningen för Vegas genom sitt mål, som var det åttonde för säsongen.

Marc Edouard Vlasic kvitterade dock för San José i mitten av matchen. Men i den tredje perioden klev Vegas specielle matchvinnare den här säsongen, William Karlsson, fram och avgjorde med ett riktigt drömmål.

Segern innebar att Vegas nu är klara segrare av Pacific Division och dessutom blev de tredje lag till 50 segrar under säsongen.

