NU LEVERERAR HAN. Andy Miele låg bakom avgörandet mot sin forna klubb Malmö. Foto: Bildbyrån

Han skulle bli Malmös poängkung och offensiva härförare den här säsongen. Efter att inte ha levt upp till klubbens förväntningar flyttade Andy Miele till Växjö. I kväll gav han tillbaka genom att ligga bakom avgörandet när Växjö besegrade Malmö med 3–2 i den första semifinalen.

Malmö Redhawks slog överraskande ut Växjö Lakers ur fjolåret SM-kvartsfinalspel. Då var det genom att spela fysiskt, vara jobbiga att möta och göra livet surt för motståndarnas stjärnspelare. När lagen möttes i årets första semifinal var nog Malmös grundtanke att göra samma sak, men det lyckades man till en inledning inte alls med.

Växjö dominerade spelet under första halvan av matchen och vore det inte för en storspelande Oscar Alsenfelt hade det nog stått mer än de 2–0 som hemmalaget hade med sig in i andra perioden. Elias Pettersson piskade in 1–0 och Joel Persson svarade för 2–0 efter en soloräd där Malmös passivitet blev påtaglig.

– Våra första 30 minuter är rent ut sagt för dåliga. Vi lever kvar i drömmen att vi slog ut Frölunda. Vi har för många spelare som förstår vad som krävs för att vinna i en semifinal. Det är för dåligt, sade Malmös tränare Peter Andersson till C More.

Han fick se bot och bättring. För när Frederik Storm skyfflade in 1–2-reduceringen bakom Viktor Fasth gav det gästerna nytt liv. Det resulterade också i en kvittering från samme Storm i tredje perioden.

SKÖN UPPRÄTTELSE FÖR MIELE

Malmös glädje blev dock kortvarig. Drygt en och en halv minuter efter kvitteringen såg Andy Miele till att ge igen för gammal ost. Amerikanen, som värvades till Malmö inför säsongen för att bli lagets offensiva dynamo, tog en svängom i anfallszonen och serverade Dennis Rasmussen i slottet. Han skickade in det matchvinnande 3–2-målet mellan benen på Alsenfelt.

– Skönt att den gick. Det var viktigt att vinna här första matchen, konstaterar Rasmussen.

För Miele var det säkert en skön revansch. Han fick lämna Malmö efter att inte ha levt upp till klubbens förväntningar. I sin nya klubb Växjö har 29-åringen lyckats desto bättre. Efter fem assist på de sju sista grundseriematcherna med nya klubb har han sju poäng (1+6) på sex slutspelsmatcher.

Malmös uppryckning hade mycket väl kunnat leda till en kvittering, men Växjö avslutade matchen starkt och redde ut sina problem.

– Vi spelar lite oödmjukt, är inte riktigt nöjda med det här lilla som vi har gjort så bra i de andra matcherna. Vi spelar lite övermodigt i vissa lägen. Det är något vi måste göra bättre, tycker Dennis Rasmussen.

Ny match i Malmö på onsdag.