Filip Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån

Han siktade på att ta kliv i juniorlaget inför säsongen och menade på att a-lagsspel skulle bli en bonus. Igår spelade Filip Johansson, 18, i Leksands första backpar i direktkvalet mot SHL.

— Det var ingenting jag trodde på, berättar han för hockeysverige.se.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Just nu vimlar det av unga backar i svensk hockey. Nästintill en i varje lag. Ni vet Rasmus Dahlin i Frölunda, Adam Boqvist Brynäs, Adam Ginning Linköping, Erik Brännström HV71 och så vidare. Leksand är inget undantag. Där har under säsongen 18-åriga Filip Johansson från Uffe Samuelsson och Tomas Sandströms Fagersta gjort en mycket stark säsong. I slutet av säsongen har han dessutom varit lagets kanske bästa back.

Hockeysverige.se träffade den unga talangen redan i somras och då berättade han att den här säsongens personliga målsättning var: ”Att få en bra roll i J20 och försöka ta lite mer ansvar än förra säsongen. Kanske också att få chansen i A-laget, men det är ingen brådska egentligen”.

HADE SOM MÅL ATT TESTA I A-LAGET

Med tanke på den målsättningen inför säsongen kan man undra hur han blickar tillbaka på hur det blivit så här långt med 30 A-lagsmatcher i ryggsäcken.

– Säsongen har varit bättre än vad jag förväntade mig från början. Jag hade som mål att vara med och känna på A-lagshockey, men att få spela sådan här heta matcher när det drar ihop sig trodde jag nog inte. Klart att jag ville, men det var ingenting jag trodde på, berättar Filip Johansson när hockeysverige.se träffar honom i Tegera Arena efter att Mora vunnit det fjärde ”Slaget om Siljan” för den här säsongen.

Utvecklingen för 18-åringen har pekat spikrakt uppåt. Själv ser han att lägstanivån i spelet är det som han utvecklat mest.

– Ja, eller jämnheten i spelet. Att göra samma sak varje dag, sådant jag är bra på, och inte komma med nya grejer hela tiden, inte stressa fram någonting. Det tycker jag också att jag har gjort riktigt bra.

UTVECKLAT DET FYSISKA SPELET

Även det fysiska spelet är något som Filip Johansson utvecklat under säsongen.

– Det är inget vi jobbat med jättemycket. Man kommer in i spelet mer och mer så jag har blivit van.

– Jag kommer ihåg första matchen. Då upplevde jag att det var stora starka spelare. Klart att det fysiska spelet innehåller mycket kraft, men det handlar om mycket teknik och jag tycker att jag mer har kommit i det med tiden. Det är inte bara power och kraft utan mycket smarthet och tajming också.

Du ser inte ut att vara speciellt nervös när du kliver in i matcherna, hur går tankarna när du kliver in på isen?

– Jag tycker bara att det är kul att spela sådana här matcher och det är bara att njuta. Det är inte många som får vara med om sådana här matcher, daladerby och hela den biten.

– Nervös är jag inte alls. Jag brukar ta det lugnt på dagen och tänker inte så mycket på matchen. Det får komma mer och mer ju närmare matchen jag kommer. När jag väl är här går jag in i min bubbla och fokuserar på vad jag ska göra bra. Då har jag mina rutiner som jag har inför varje match. Jag känner mig trygg i allt det jag gör och då blir jag inte heller nervös.

BRUKSORT

Filip Johansson syns ofta stå upp framför egna målet men även vara rejäl i just det fysiska spelet. Samtidigt kommer han från Fagersta liksom bland andra fysiska spelare så som Ulf Samuelsson och bröderna Sandström, Tomas, Mikael och Krister.

– Det är en bruksort så ”det ska smälla förstås”, skrattar Filip Johansson samtidigt som han lägger sig till med mycket Fagersta-mål i dialekten.

– Fysisk och fysisk, klart att jag tycker om att vara där det är hett och så vidare. Jag vet inte det här med bruks-hockey, men det ska smälla och hela den biten.

Är Tomas Sandström och Ulf Samuelsson fortfarande förebilder som man pratar om i Fagersta?

– Nu är jag väldigt ung och har aldrig sett dom spela på riktigt, men det är klart att dom alltid varit förebilder. Jag har hört mycket om dom, sett klipp och hela den biten, men jag har inte riktigt tagit efter dom heller. Jag har i så fall haft andra jag har kollat på, men det där med fysiska spelet vet jag inte. Det kanske mer är en slump.

Idag är det egentligen bara Filip Johansson och Almtunas Lucas Sandström som tillhör hockeyeliten och kommer från Fagersta. Men den 18-åriga Leksandsbacken ser med glädje att hockeyn växer mer och mer på orten.

– Hockey har gått ner under ett litet tag. Juniorverksamheten har inte funnits alls, ungdom likaså. Hockeyn börjar komma upp igen. Dom håller på att satsa för att få fram ett juniorlag till nästa säsong och hockeyskolan där är väldigt stark så det kommer många unga spelare underifrån.

– Det är jättekul att det börjar komma igång igen för det ska vara hockey i Fagersta.

TYCKER INTE MORA ÄR MÄRKVÄRDIGA

Mora leder direkt kvalet mot Leksand med 3-1 i matcher och har chansen att slå in matchbollen i Smidjegrav på tisdag. Trots Moras ledning ser inte Filip Johansson att laget från övre delarna av Siljan är speciellt märkvärdiga.

– Jag tycker inte Mora är ett bättre lag än oss. Det är tajta matcher. Vi har våra chanser samtidigt som dom är effektivare än oss och gör mål på sina. Vi kommer inte riktigt in i den heta ytan framför mål. Chanserna och allt det där finns, men vi måste bli mer desperata.

Varför blir det så för jag antar att alla viljan finns där?

– Klart att alla vill, men det ska vara lite tajming också. Vi har lägen idag (läs: igår). Vissa grejer är otur samtidigt som man måste ha självförtroende för att göra mål. Går inte pucken in så blir hela den biten tuffare.

– Sedan är det inte bara att vilja. Du måste vara smart och vinna din duell framför mål, vilket jag tycker inte vi har gjort i dom senaste matcherna.

Är det stor skillnad att möta ett SHL-lag jämfört med ett lag i Hockeyallsvenskan?

– Klart att tempot höjs lite. Speciellt i första matchen var det ett riktigt högt tempo. I alla fall tycker jag det personligen eftersom jag aldrig mött ett SHL-lag tidigare.

– Det går fort där ute, men jag tycker att vi har det i oss och fem mot fem spelet har inte alls varit något problem utan där tycker jag att vi har varit bra. Att göra mål på lägena har varit problemet. Spelmässigt tycker jag att vi är med i alla matcher.

Alla pratar om att njuta i sådana här matcher, men går det verkligen?

– Jag tycker det, säger Filip Johansson och spricker upp i ett leende.

– Om du kollar publiken, det är lapp på luckan och bra tryck. Jag går in i min bubbla och känner mig trygg. När det är hett där ute njuter jag och försöker hela tiden göra mitt bästa. Det är riktigt kul matcher att spela.

Vad talar för att Leksand vinner på tisdag?

– Idag har vi spelet och vinner skotten (39-23). Fortsätter vi på den biten och dessutom vinner våra dueller framför mål, blir desperata för att få in pucken i mål, så har vi en väldigt stor chans att vinna.