Mats Zuccarello. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

New York Rangers valde att behålla honom när många andra stjärnspelare försvann. Framtiden är ändå oviss för Mats Zuccarello, som har ett år kvar på kontraktet. Får han själv bestämma blir han klubben trogen.

– Jag är lycklig här, säger han till New York Post.

Han har bara representerat en NHL-klubb under sin karriär och om det bara blir en genom karriären kommer Mats Zuccarello att vara nöjd. För trots att New York Rangers har påbörjat en renoveringen av lagbygget vill 30-åringen stanna och bidra till att lyfta klubben mot toppen igen.

I en intervju med New York Post gör Zuccarello klart att han inte har någon önskan om att bli trejdad.

– Det viktigaste för mig är att få vara här, klargör Zuccarello för The Post.

– Jag älskar att vara här och är stolt att få vara en Ranger och representera New York City. I slutändan är jag lycklig här.

HÖGT PRIS PÅ ZUCCARELLO

New York Rangers var mycket öppna med processen man startade inför trade deadline i februari. Planen var att skeppa ut veteraner och föryngra truppen. Det gjorde general managern Jeff Gorton genom att trejda spelare som Ryan McDonagh, Nick Holden, Michael Grabner, Rick Nash och J.T. Miller. Zuccarellos namn förekom också i trejdrykten, men i slutändan var ingen villig att möta det höga pris som Gorton hade satt på norrmannen.

Han kan fortfarande bli trejdad till sommaren om Rangers beslutar sig för att gå ännu längre i sin ombyggnad. Men blir han kvar är det något Mats Zuccarello är fullkomligt tillfreds med.

– Vi har inlett någonting nytt här med nya spelare. Jag tror att vi kommer att vara bra nästa säsong, säger han till The Post.

Mats Zuccarello är uppe i 461 matcher för Rangers. Den här säsongen står han noterad för 16 mål och 52 poäng på 78 matcher. Med det är han bäst i laget.