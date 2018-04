Mötet Anaheim mot Colorado var en viktig match gällande slutspelsmatcherna i väst. Det var Ducks som tog ett ank-kliv mot slutspel när de på övertid kunde vinna med 4-3 och klättra upp på tredjeplatsen i Pacific Division.

Colorado tog ledningen genom Alexander Kerfoot redan efter en minuts spel. Andrew Cogliano kvitterade sedan när hans spelades fram av Jakob Silfverberg.

När Tyson Jost (en assist av Gabriel Landeskog) gjorde två mål i den andra perioden såg det ut som att Colorado skulle ta hem det hela men Adam Henrique och Ryan Kesler tog matchen till förlängning för Anaheim.

Väl där kunde Ondrej Kase avgöra och skjuta Anaheim till den viktiga tredjeplatsen i Pacific Division. Colorado behöll sin wild card-plats, men skuggas av St.Louis.

— Vi hittade en väg att kvittera. Det här är viktiga poäng, men de nästa kommer bli viktigare, sa Ducks coach Randy Caryle till nhl.com efter matchen.

*finds a seat*

*grabs popcorn*

*watches this Ondrej Kase @EASportsNHL #NHL18 overtime tally over and over and over and over and over…*#LetsGoDucks pic.twitter.com/cJuzyTZRN3

— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) April 2, 2018