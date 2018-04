Henrik och Daniel Sedin. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

En epok går i graven den här veckan. I ett brev till Vancouver Canucks fans skriver Daniel och Henrik Sedin att de kommer att spela sina sista matcher för klubben – och i NHL – under grundseriens sista vecka.

– Det här känns rätt för oss alla, skriver tvillingarna.

2000 flyttade två försynta och blyga svenska supertalanger till Kanada och Vancouver för att ge stadens hockeystolthet en ny storhetstid. Det dröjde innan deras inverkan gjorde sig känd, men när de väl slog igenom, då förvandlades Daniel och Henrik Sedin till två av NHL:s främsta spelare och Vancouver Canucks till ett av NHL:s främsta lag.

2010 vann Henrik Sedin NHL:s poängliga och utsågs till ligans mest värdefulla spelare. Året därpå förde tvillingarna Canucks till en sju matcher lång Stanley Cup-final mot Boston Bruins, en final som man förlorade under smärtsamma former. Samma säsong blev Daniel Sedin NHL:s poängkung.

Efter snart 18 år i NHL och över 1 300 matcher och 1 000 poäng vardera har Daniel och Henrik Sedin slutligen nått vägs ände. På måndagen publicerade Vancouver Canucks ett öppet brev från tvillingarna där de meddelar att veckans avslutande matcher under grundserien 2017/18 blir deras sista.

”DAGS ATT HJÄLPA TILL MED LÄXORNA VARJE KVÄLL”

”Vi gick in i säsongen med inställningen att ett beslut skulle tas under slutspelet. Men efter diskussioner med våra familjer under året blev det klart för oss att det här är vår sista säsong. Det känns rätt för oss”, skriver Sedinarna.

De fortsätter med att tacka staden och klubben för deras stöd och uppmuntran genom åren och konstaterar att tiden är kommen att lägga mer tid på familjen än på hockeyn.

”Det är dags att hjälpa till med läxorna varje kväll. Det är dags att vara med på alla födelsedagskalas och att stå och frysa i alla hockeyrinkar, på fotbollsmatcher och under ridlektioner på helgerna. Det är dags att vara hemma och äta middag varje kväll”, skriver bröderna.

Vancouver Canucks har tre matcher kvar i NHL den här säsongen. Tvillingarna Sedins avsked till hemmafansen kommer att äga rum i samband med matchen mot Arizona Coyotes hemma i Rogers Arena natten mot fredag. Den allra sista matchen spelar man sedan i Edmonton mot Oilers natten mot söndag.