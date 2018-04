Rosén avstängd - får vänta med att försöka överlista Oscar Alsenfelt igen Foto: Bildbyrån

Robert Rosén stängs av efter huvudtacklingen mot Jens Olsson i måndagens första semifinal mellan Växjö-Lakers och Malmö Redhawks. Stjärnan missar tre matcher och tvingas dessutom böta 25 000 kronor.

Incidenten skedde i slutet av tredje perioden när Rosen som tredje man tacklade Olsson som redan var upptryckt längs sargen av en Växjö-spelare. Roséns arm träffade då Olsson i huvudet och gav två minuter för charging.

Rosén anmäldes till diciplinnämnden under tisdagsförmiddagen och under eftermiddagen kom domen om tre matchers avstängning och 25 000 kronor i böter.

BESLUT: Växjö-stjärnan Robert Rosén fälls för ”checking to the head” och stängs av i de tre kommande semifinalerna mot Malmö. Rätt eller fel beslut att stänga av Rosén? #Twittpuck #SHL pic.twitter.com/NJ56VMpkYT — C More Sport (@cmoresport) 3 april 2018

Att tacklingen utdelas av en tredje man och att Rosén hoppar in är två av faktorerna bakom domen som meddelades under eftermiddagen. Olsson var på is med Malmö under lagets träning i förmiddags, men det är ännu osäkert om han kan spela imorgon när lagen möts i match två nere i Malmö.

– Jag vet inte hans status, han var ute på isen nu. Han går på hjärntrappan, säger Malmös sportchef till Kvällsposten.