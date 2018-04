Erik Karlsson stod för tre passningspoäng när Ottawa Senators föll med 5-6 mot Winnipeg Jets och nådde återigen 60-poängsgränsen i NHL. Men det kan ha varit hans sista hemmamatch i Senators-tröjan – efteråt plockade Karlsson med sig pucken från arenan.

– Jag såg den och plockade upp den. Jag har inte tänkt på sista hemmamatchen förrän nu, säger Karlsson till PostMedias Bruce Garrioch.

Ryktena om Erik Karlssons vara eller icke vara i Senators har hållit på ett tag och späddes på igen efter Senators-kaptenens handling efter matchen mot Jets då han åkte förbi ett av målen, plockade upp matchpucken och la den i sina byxor innan han åkte ut mot spelartunneln.

Erik Karlsson’s last home game as a Ottawa Senator? Sure looks that way as he gets the game puck from the Sens net at end of game and keeps it. pic.twitter.com/qarQOZUhUw

