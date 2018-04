FRAMGÅNG & TURBULENS. Det har varit ett annorlunda år för Per-Ragnar Bergqvist och hans Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

Redan i kväll kan det bli klart att Leksand spelar i Hockeyallsvenskan även under säsongen 2018/19. Per-Ragnar Bergqvist, sportsligt ansvarig i klubbens styrelse, summerar en turbulent säsong och svarar på hur klubben ser på framtiden om den är allsvensk även under det kommande året.

– Jag kan aldrig tänka mig att Leksands IF kommer lägga sig ner och acceptera att vi skulle vara ett allsvenskt lag för tid och evighet, säger han till hockeysverige.se.



LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Numera känns det nästan som en avvikande säsong om Leksand inte gått igenom ett år som varit turbulent. Den här säsongen är inget undantag. Sparkad tränare, sportchef som avgått och en rad spelare har anslutit till laget sent på säsongen. Det har i sin tur skett på bekostnad av några av Leksands unga spelare som har lånats ut till olika klubbar runt om i Sverige.

Trots att det blåst en del i Tegera Arena spelar Leksand direkt kval till SHL mot ärkerivalen Mora. Tidigare målvakten, Per-Ragnar Bergqvist, är sportsligt ansvarig i Leksands styrelse.

– Nu spelar vi, precis som du säger, direktkval till SHL, vilket var målet. Det är givetvis jättebra. Än så länge gör vi dessutom ett bättre kval än i fjol, säger Bergqvist då hockeysverige.se träffar honom i samband med den senaste matchen i Slaget om Siljan.

– Sedan har det såklart varit berg- och dalbana sportsligt den här säsongen igen. Det är inga hemligheter. Det har varit perioder med bra spel, men även perioder med mindre bra spel.

Varför hade inte klubben mer tålamod med Markus Åkerblom som tränare inledningsvis?

– Vi såg ingen förbättring utan man kan säga att det blev sämre och sämre på isen. Runt isen och på alla andra sätt kändes det jättebra, men resultaten och spelet blev sämre och sämre. Vi kunde inte se att det var på väg att bli en förbättring.

– Inför säsongen hade vi faktiskt pekat på dom här matcherna. Vi skulle spela kval till SHL. Det hade vi stuckit ut hakan och sagt. Har man det målet, vilket vi hade, så blir toleransen också lägre med sviktande resultaten.

Kunde styrelse, sportråd och så vidare ha backat upp Åkerblom bättre, förde ni någon gång det resonemanget?

– Det resonemanget fanns inte.

Ser du Markus Åkerblom som en misslyckad rekrytering?

– Med tanke på laget vi hade på isen var andemeningen och tanken rätt. Sedan är det en massa saker som händer. Klart att det oftast är tränaren som får sota även om jag naturligtvis tycker att flera av spelarna skulle sett sig själva i spegeln.

– Självklart måste vi ta lärdom av det här. Det är inte bra och inte lyckat när vi får lov att byta tränare så pass tidigt på säsongen.



”VI SPELAR JU KVAL TILL SHL…”

När Markus Åkerblom fick lämna skutan tog först Jens Nielsen och Elias Granath över tränarjobbet, men efter en match, Timrå borta, klev Leif Carlsson in och Granath fick kliva ned till juniorerna igen.

– Vi träffade Leffe flera gånger innan vi gjorde klart med honom. Några gånger i Leksand men jag och ”Challe” (Mikael Karlberg) var även nere och träffade honom i Karlstad. Det kändes naturligt med Leffe eftersom han är en person med erfarenhet och så vidare.

– Om vi ska se något positivt med den här tränarcirkusen som varit senaste åren så har vi faktiskt hela tiden rekryterat assisterande tränare från juniorleden också. Jag tänker på Gereon (Dahlgren). ”Challe” kommer också på ett eller annat sätt ur juniorleden och vuxit in i föreningen och gjort mycket nytt. Samma sak är det med ”Jensa”. Vi har även Johan Rosén som nu är i Mora.

Hur ser du på det jobbet Leif Carlsson och Jens Nielsen har gjort så här långt?

– Vi spelar ju kval till SHL…

Känns det som dom har gjort det ni förväntade er att dom skulle göra?

– Ja, eftersom vi spelar kval till SHL, vilket var det mål föreningen har haft.

Inför säsongen var Leksand noga med att det nu skulle satsas ungt, hur ser du att det har fungerat?

– Om vi sticker ut hakan och säger att vi ska bli etta eller tvåa och kvala till SHL igen så är det svårt att hitta en medelväg där man ska göra allt rätt på samma gång.

– Jag tror, vilket kanske är föreningens utmaning framåt, att ”det här budskapet” kommunicerar vi över tid. Man måste ha förståelse för att vi i vissa delar av en säsong eller tidsperiod måste göra avkall på den perfekta världen när vi har kniven mot strupen som vi har haft under några säsonger nu, ekonomiskt, sportsligt men även organisatoriskt där det varit en stor omsättning. Då får man ibland ha överseende med att allt inte följer den ursprungliga planet, vilket den kanske inte har gjort på det viset den här säsongen. Samtidigt är vi nu där vi ville vara.

Leksand har gått i fällan med att ta in spelare i slutet av säsongen tidigare, kände ni den att den här risken fanns när ni började stärka upp truppen?

– Den frågan får nog ”Leffe” svara på. Jag är inte så djupt inblandad sportsligt i just dom frågorna.



BÅDE TRÄNARE OCH SPORTCHEF I ETT

Om vi blickar framåt, hur går tankarna då det gäller tränare och spelare oavsett vilken division Leksand spelar i nästa säsong?

– Vi sagt att för att göra det tydligt och enkelt för oss i organisationen och lugn och ro kring det vi håller på med så ska vi först spela klart dom här sju matcherna, eller vad det kan bli. Sedan går vi ut och berättar då allt är klart. Vi tar det då helt enkelt, vilket inte är så konstigt. Framtiden får vi ta då vi vet hur den ser ut.

– Givetvis jobbar vi med parallella situationer precis som vi gjort tidigare och som är en av dom sakerna vi vant oss lite med.

– Jag tycker att vi visade förra säsongen, bara några dagar efter att vi åkt ut, att den plan B som vi jobbat med verkställer vi. Det är samma sak här och det känns inte aktuellt att uttala sig om det då vi inte vet hur det ser ut.

Ni hade tre i sportrådet förra säsongen, nu har Leif Carlsson både en tränar- och sportchefsroll, är det optimalt?

– Det finns absolut tankar där också. Vi har en plan A och B där också, men efter säsongen som sagt var.

Finns det risk för en ekonomisk käftsmäll om Leksand inte går upp?

– Jag upplever inte att det skulle vara så på kort sikt i termer av nästa säsong eller i början av den. Men det finns strategiskt ett jättestort problem naturligtvis om vi skulle vara kvar i Hockeyallsvenskan under det här formatet. Då har vi en jätteutmaning framför oss naturligtvis.

– Vi har också varit tydliga mot sponsorer och partners att i det här formatet som Hockeyallsvenskan är nu så blir det absolut en tuff situation och det finns ett jättejobb att göra där då den ekonomiska skillnaden är gigantisk och ett nuvarande kvalupplägg som man verkligen kan ifrågasätta.

Han tror emellertid inte att ekonomiska klyftor eller annorlunda sportsliga förutsättningar kommer att stoppa klubben från att vara med och kriga om spel i högsta ligan.

– Nu har Leksand studsat tillbaka varje gång och försökt, försökt och försökt. Jag tror att den där mekanismen för just Leksands IF, supportrar, fans och sponsorer den sitter i ryggmärgen. Alla vi vägrar att ge upp och det älskar jag, säger Bergqvist.

– Jag kan aldrig tänka mig att Leksands IF kommer lägga sig ner och acceptera att vi skulle vara ett allsvenskt lag för tid och evighet.

– Oavsett om vi går upp i SHL eller om det blir Hockeyallsvenskan en säsong till så finns det ett jobb att göra i svensk hockey för att skapa en hälsosam miljö för nuvarande hockeyallsvenska och SHL-lag.