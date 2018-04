Forwarden John Norman stannar i finska KHL-klubben Jokerit. På tisdagen meddelade klubben på sin hemsida att OS-spelaren skrivit på för två nya år.

Norman kommer från en stark säsong i KHL. Hans fartfyllda spel för Jokerit gav en plats i Tre Kronor och OS i Pyeongchang där han fick speltid i tre matcher.

– Det har varit perfekt här sedan dag. De känns som hemma och det var ett lätt beslut att stanna här, säger Norman till lagets hemsida.

27-åringen har på 50 matcher under sin första säsong i klubben levererat åtta mål och 20 assist, vilket gav ett nästan fördubblat poängtotal jämfört med hans första år i ligan då han representerade Torpedo Nizhny Novgorod. I slutspelet blev det tre poäng på elva matcher för Stockholmaren.

– Tack vare sin mångsidighet är han en värdefull lagspelare. Han är en utmärkt skridskoåkare som river och sliter och kan spela i numerärt underläge, berömmer lagets GM Jari Kurri.

#Jokerit and forward John Norman have agreed on a 2-year contract extension. Norman had 8G and 20A this regular season and also represented Sweden in the Olympics. #KHL pic.twitter.com/AZaTKFwQBq

— Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) 3 april 2018