Kanadas VM-trupp börjar se allt mer ruggig ut. Sedan tidigare står det klart att Connor McDavid ska spela. Nu verkar New York Islanders succérookie, Mathew Barzal, också bestämt sig för att komma till Danmark.

Connor McDavid leder just nu NHL:s totala poängliga med 103 poäng och ser ut att vinna den för andra året i rad. Men eftersom att hans Edmonton Oilers är eliminerat från att ta en plats i Stanley Cup-slutspelet, så har det sedan tidigare blivit klart att världsstjärnan ska spela VM. Något som hockeysverige.se kunde berätta.

Nu ser han ut att få ytterligare ett tillskott. Det är Mathew Barzal, som gjort succé i sin debutsäsong för sitt New York Islanders, som ser ut att komma till Danmark.

Den initierade Islanders-skribenten Andrew Gross är det som skriver det här på sitt Twitterkonto. Barzal har mest poäng av samtliga rookies i världens bästa liga. 20-åringen har öst in 79 poäng (20+59) på 79 matcher.

Det har tidigare också spekulerats i om talangens lagkamrat, tillika Islanderskapten, John Tavares ska komma till turneringen. I sådant fall lär Kanada skaffat sig ett riktigt drömlag.

#Isles rookie Mathew Barzal will play for Team Canada in World Championships. Barzal tells me he’s particularly excited to get a chance to be Connor McDavid’s teammate.

— Andrew Gross (@AGrossNewsday) April 3, 2018