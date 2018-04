Mathew Barzal Foto: IBL/CSM/Rex

Mathew Barzals rookiesäsong nådde ännu högre höjder i natt. Då blev New York Islanders-centern den första nykomlingen sedan Jevgenij Malkin att noteras för mer än 80 poäng. Samtidigt försatte han Philadelphia Flyers i en jobbig sits.

– Vi måste förtjäna vår plats i slutspelet, säger kaptenen Claude Giroux efter 4–5-förlusten som innebär att Flyers gick miste om chansen att säkra sin plats där.

Att Mathew Barzal kommer att ta hem Calder Trophy, priset som årets rookie, är lika givet som att New York Islanders kommer att missa slutspel. I natt blev den 20-årige centern, som ska representera Kanada på VM i Danmark nästa månad, den första rookien sedan Jevgenij Malkin att göra över 80 poäng under sin första NHL-säsong.

Malkin svarade för 85 poäng när han blev årets rookie säsongen 2006/07.

Barzal gick upp på 82 poäng (22+60) genom att skjuta två mål och addera en assist i Islanders 5–4-seger mot Philadelphia Flyers. Han blev samtidigt den första nykomlingen sedan Sidney Crosby (2006) att svara för 60 assist under en säsong.

– Om någon månad eller så, när jag tittar tillbaka på säsongen, kommer jag säkert att tycka att det här är väldigt speciellt. Just nu har jag fortfarande mycket på tallriken. Det här är ingenting jag kan fundera på under säsongen, säger Barzal till nhl.com.

MÅSTE VINNA EN MATCH FÖR ATT NÅ SLUTSPEL

För Philadelphia Flyers kom förlusten olägligt. Två poäng hade kunnat säkra deras slutspelsplats, men nu passerades man av New Jersey Devils och har den sista wild card-platsen i Eastern Conference.

Med två matcher kvar av grundserien är Flyers fyra poäng före jagande Florida Panthers, som besegrade Nashville Predators i natt. Panthers har tre matcher kvar att spela och fortfarande möjlighet att komma ikapp Flyers.

– Vi har spelat hela säsongen för att försöka nå slutspel, och nu har vi en bra chans att göra det. Men vi måste förtjäna vår plats där först, säger kaptenen Claude Giroux.

Flyers möter närmast avsågade Carolina Hurricanes natten mot fredag.

N Y Islanders – Philadelphia 5–4 (1–1, 3–0, 1–3)

N Y Islanders: Mathew Barzal 2 (22), John Tavares 2 (36), Anthony Beauvillier (20).

Philadelphia: Nolan Patrick 2 (13), Waune Simmonds (24) (Oskar Lindblom), Claude Giroux (30).