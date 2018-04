Nichlas Hardt. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

Malmö kan vara på väg att få in en tung förstärkning i laget under sin semifinalserie mot Växjö. Senare i veckan räknar slutspelsspecialisten Nichlas Hardt med comeback, skriver danska TV2.

Nichlas Hardt har varit borta från spel i fyra veckor och har missat hela Malmös slutspelsresa till semifinal. Men nu finns en comeback i sikte.

För danska TV2 berättar 29-åringen att han är på väg tillbaka.

– Det blir inget spel i match tre på fredag, det blir nog först på söndag som jag kan spela igen, meddelar han.

– Det är otroligt jobbigt att står utanför laget när man tänker på det. Det är ju de viktigaste matcherna på hela säsongen nu. Men det är som det är.

RÄKNAR MED VM-SPEL

Hardt har ett fint snitt på 0,76 poäng per match i SM-slutspelsmatcher. Under grundserien ligger det snittet på knappa 0,5 poäng per match. Det är med andra ord en spelare som är bra på att göra skillnad i slutspelstider.

Eftersom comebacken för Malmö ligger på lut räknar Nichlas Hardt även med att kunna spela VM på hemmaplan nästa månad.

– Jag räknar med att komma till VM i bästa möjliga form. Jag ska bara gå så långt som möjligt med Malmö i slutspelet och få några träningslandskamper med danska landslaget i mig, säger han till TV2.

Nichlas Hardt svarade för 21 poäng (9+12) på 36 matcher under en skadefylld grundserie.