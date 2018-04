MVP? Taylor Hall gör ett starkt case för att ta hem Hart Trophy som NHL:s mest värdefulla spelare. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Ingenting kan stoppa Taylor Hall just nu. Det innebär samtidigt att ingenting kan stoppa New Jersey Devils. Efter fyra nya poäng av stjärnan i nattens möte med New York Rangers är Hall på väg att föra Devils till slutspel.

– Det är en av de mäktigaste säsongerna jag har upplevt på nära håll, säger lagkamraten Brian Boyle om Hall efter Devils 5–2-seger mot New York Rangers.

Taylor Hall är ett synnerligen gångbart namn i diskussionen kring vem som ska ta hem Hart Trophy som NHL:s mest värdefulla spelare. I natt blev hans namn ännu mer prominent i den diskussionen. Med två mål och två assist i New Jersey Devils 5–2-seger över New York Rangers nådde 26-åringen 90 poäng för första gången i NHL-karriären, men betydligt viktigare än så: han har tagit laget ett stort steg närmare en slutspelsplats.

I och med nattens seger passerade Devils Philadelphia Flyers i tabellen och har nu den första wild card-platsen i Eastern Conference. En seger i de kvarvarande två matcherna räcker för att säkra en slutspelsplats. Detta eftersom man har fem poäng fler än Florida Panthers under slutspelsstrecket. Florida, som besegrade Nashville med 2–1 i natt, har tre matcher kvar att spela.

Taylor Hall har poäng i nio raka matcher, totalt 17 poäng (8+9) under den perioden. Totalt har han 93 poäng (39+54) och är sexa i NHL:s poängliga. Efter nattens uppvisning skanderade hemmafansen i Prudential Center ”MVP”.

”EN AV DE MÄKTIGASTE SÄSONGERNA JAG UPPLEVT”

– Det är ingenting jag är van vid, om jag ska vara ärlig. Ju äldre man blir som spelare, ju mindre handlar det om vad jag gör och hur många poäng jag får, utan mer om hur jag kan hjälpa laget. Hur kan jag bidra? säger Hall till nhl.com.

Det är inte bara hemmafansen som är imponerade av Halls stora inverkan på årets Devils, ett lag som knappast räknades som en slutspelskandidat inför säsongen. Lagkamraten Brian Boyle hyllar storstjärnan för hans spel.

– Jag tror aldrig att jag har spelat med någon som Taylor Hall, kanske i Björnligan när några killar gjorde mål i varenda match, säger Boyle.

– Det är riktigt kul att få se och vara en del av det här. Det är fantastiskt att kunna kalla honom för lagkamrat. Han är en sådan viktig del av det här laget och gör så mycket för oss. Allt han gör på isen talar för sig själv. Det är en av de mäktigaste säsongerna jag har upplevt på nära håll.

Henrik Lundqvist stoppade 39 skott för Rangers i en match som kanske var ännu mer ensidig än slutresultatet antyder. I Devils var Jesper Bratt petad för tredje gången på de fyra senaste matcherna. Marcus Johansson, som nu tränar för fullt, har ännu inte gjort comeback efter sin senaste hjärnskakning i slutet av januari.

New Jersey – N Y Rangers 5–2 (3–1, 2–0, 0–1)

New Jersey: Taylor Hall 2 (39), Will Butcher 2 (5), Travis Zajac (12).

N Y Rangers: Ryan Spooner (13), Kevin Hayes (24).