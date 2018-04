Timrå är en seger från SHL. Foto: Bildbyrån

Timrå var i underläge med 1-3 i matcher för några dagar sedan och idag var de i underläge tre gånger. Men trots det tvingade de fram en sjunde och avgörande match mot Karlskrona på fredag när de idag vann med 4-3 på hemmaplan.

Redan efter 19 sekunder åkte hemmalagets Jesper Dahlroth ut för en puck out. 31 sekunder senare satte Mattias Guter dit pucken och gav sitt lag en perfekt start i den viktiga matchen.

Karlskrona var helt klart det bättre laget i inledningen. Men Timrå åt sig in det hela och när de fick chansen i numerärt överläge smällde det då Johan Persson fick öppet mål att lägga in pucken i.

– Den studsade rätt så det var bara att skjuta, kommenterade målskytten till C More i pausen.

Det var en period med två ansikten. Något Karlskronas Mattias Guter höll med om.

– Jag tycker vi kommer ut bra. Efter målet tycker jag att de tar över. ”Honken” har stått på huvudet.

Karlskrona skulle återta ledningen i den andra perioden när Mattias Guter avslutade en snabb spelvändning. Detta efter att Timrå haft trycket ett tag. Timrå kom dock tillbaka ytterligare en gång när Anton Wedin fick stå fri framför Johan Holmqvist sedan två Karlskronaspelare åkt ihop i egen zon.

– Tajt matcht. Mycket känslor. Viljan är där och inställningen är där. Det är inte alltid det lättaste att få ur det bästa en sån här match. Man får kämpa, sa Marcus Paulsson i den andra pausen.

Det var just Paulsson som skulle göra nästa mål. Backen Mattias Karlsson slog en första klassens genomskärare som gav Marcus Paulsson friläge. Då gjorde inte den gamle skarprättaren några misstag när han ställdes mot Henrik Haukeland.

Men bara några minuter senare fick backen Marcus Hardegård på en riktig smällkaramell från blålinjen och det stod 3-3 på tavlan.

Efter 14:29 skulle hemmalaget ta ledningen för första gången i matchen när Jacob Olofsson nätade. Detta efter att Didrik Strömberg stått för en brytning i ett Karlskronauppspel som bäddade för Olofssons mål. I samband med detta skadade sig målvakten Johan Holmqvist och tvingades byta till förmån för Johannes Jönsson. Det är oklar status på Holmqvist som såg ut att ha ont i en hand.

Karlskrona pressade på rejält i slutet med utplockad målvakt. Men Timrå höll undan och vann.

— Vi har en bra sommarträning allihopa och orkar pumpa på i tre perioder. Vi såg det här som en vanlig match, sa matchvinnaren Jacob Olofsson till C More efter matchen och berättade också om sina tankar inför fredagens sjunde och avgörande match i Karlskrona.

— Det ska bli otroligt kul att spela den matchen.